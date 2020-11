O aplicativo Yolo Club Brasília é uma ótima opção para os amantes da Gastronomia e de vinhos

PUBLICIDADE

Não é novidade que o mercado gastronômico de Brasília é superaquecido. Os brasilienses têm uma cultura forte de saírem para comer fora e desfrutarem dos bares e restaurantes da capital, o que faz de um aplicativo como o Yolo um excelente parceiro, pois funciona como um guia gastronômico, trazendo o que tem de novo na cidade e o melhor de tudo é que ainda oferece grandes descontos.

Para quem não conhece, o Yolo oferece 100% de desconto no segundo prato em restaurantes renomados da cidade. Aqui na capital tem muitas opções interessantes como Noah, Universal, Santé 13 e o novo Santé Lago, Pecorino, Domaine Bistrô, Blend Boucherie entre outros, em um total que ultrapassa 80 opções. Em todos os locais o usuário compra um prato e ganha o segundo. É o maior modelo de desconto de todos já vistos em Brasília.

Segundo Victor Thomé, um dos sócios da empresa, o Yolo é muito mais que uma plataforma de descontos e diz que “O Yolo é uma forma de trazer lazer à população e fomentar a economia do comércio local. Idealizamos o negócio com o intuito de incentivar as pessoas a saírem mais de casa aproveitando os momentos de lazer com amigos e familiares através de boas experiências com empresas locais. Como os usuários tem acesso a descontos atrativos, o Yolo acaba incentivando-os a frequentarem lugares que normalmente não frequentariam e sair em dias da semana que normalmente não sairiam de casa. Isso traz um fluxo extra muito interessante para os estabelecimentos, fazendo com que as empresas vejam os nossos usuários com bons olhos e os atendam muito bem”.

Ainda relata Victor: “Como nós fazemos uma curadoria dos parceiros, selecionando bem as empresas que entram na plataforma, a maioria das experiências dos clientes é positiva. Isso gera uma relação de confiança dos usuários com o Yolo, incentivando-os a aumentarem o fluxo de saídas para comer fora de casa e motivando-os a conhecerem, cada vez mais, lugares diferentes”.

Essa semana utilizei pela primeira vez o app do Yolo, fui ao Santé 13 com uma amiga e o que achei mais interessante foi que como tivemos o desconto no segundo prato, pudemos investir um valor maior no vinho que harmonizamos, ou seja, além de conhecer restaurantes incríveis e ter uma experiência maravilhosa ainda tomamos um vinho com mais qualidade.

Dentre as novidades da versão online, além da facilidade e praticidade em adquirir a assinatura, podendo ser utilizado em 5 minutos após a compra; agora, os usuários podem repetir os estabelecimentos que mais gostaram. Na versão digital poderão ser adicionados novos estabelecimentos a qualquer momento, melhorando ainda mais a experiência dos usuários da plataforma.

Para adquirir e fazer parte do clube de descontos basta acessar o site www.yoloclub.com.br.

“O valor do investimento é compensado logo nas primeiras utilizações, o que torna o produto muito atrativo, pois mesmo que seja uma pessoa que não saia com tanta frequência para comer fora, ainda assim valerá a pena”, comenta Victor.