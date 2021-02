O porquê o vinho deveria ser incluído na cesta básica brasileira?

PUBLICIDADE

O vinho é importante para circulação, coração, pele, estimulante, entre outras vantagens como alimento. Em vários livros de nutrição o vinho é incluído como exemplo de alimento funcional. O mesmo fazem inúmeros artigos científicos disponíveis no PubMed, Bireme ou Medline.

O vinho sempre foi alimento na opinião da ciência e hoje existem mais de 2 mil estudos científicos comprovando os benefícios do consumo dele. E até mesmo dos leigos. Basta ver a edição de 21 de janeiro de 2002 da Revista Time que se refere ao vinho tinto como um dos 10 alimentos mais importantes para a saúde dos humanos. Também a Revista Veja na edição 1.980, de 1º/11/2006, cita o vinho tinto como exemplo de alimento funcional.

O fato de conter álcool não elimina o vinho da condição de alimento. Um jornalista, por ser jornalista, não está impedido de ser médico, advogado ou exercer outra função se preencher os requisitos para tal. Vinho é alimento e também é uma bebida alcoólica. E como tal deve ser tratado, considerando que o reconhecimento do vinho como alimento não o isenta das restrições atribuíveis às bebidas alcoólicas.

Hoje o exercício da Medicina é baseado em evidências. Exclusivamente em evidências científicas. As pesquisas médicas são classificadas conforme a sua consistência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As metanálises e os estudos clínicos randomizados duplo-cegos são os de maior nível de evidência. Hoje estudos desse tipo mostram de maneira sólida que a ingestão leve e moderada de bebidas alcoólicas diminui a morbimortalidade geral, principalmente as de causa cardiocirculatória as que mais matam no mundo! Diminuem o risco de derrame cerebral isquêmico e de desenvolver diabetes mellitus. Mostram ainda que o vinho tem essas ações de maneira mais intensa que as outras bebidas alcoólicas.

Alegar que reconhecer o vinho como alimento na forma de lei incentivaria o alcoolismo é só uma suposição. Pesquisas científicas não confirmam isso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na cidade de Copenhague, na Dinamarca, mais de 10.000 bebedores usuais foram observados por mais de cinco anos. Neste trabalho constatou-se que os bebedores de vinho não se tornaram bebedores abusivos ou problema. Na Espanha, depois que o vinho foi reconhecido em lei como alimento, o seu consumo diminuiu 4.9%.

Estudos mostram que alcoólatras, na grande maioria, bebem álcool de outra forma que não o vinho. Bebem até mesmo o álcool combustível e o de limpeza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em minha opinião, não considerar vinho como alimento atende a interesses que não são os da ciência e nem da promoção da saúde. Desde sempre venho insistindo nesse ponto. O Vinho como complemento alimentar é muito benéfico a nossa saúde sim.

A participação do Vinho no PIB brasileiro, acreditem é inferior a 0,04%, ou seja, é muito pouco. Se o governo isentasse o Vinho de TODOS os impostos, a vida não mudaria nada para as contas governamentais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Aliás, mudaria sim para melhor, pois a população tendo maior acesso ao vinho passaria a consumi-lo de forma civilizada (isso poderia ser negociado com o Setor), cotidiana e parcimoniosamente e seria mais saudável. Os gastos governamentais com saúde, especialmente a problemas do coração, certamente cairiam. O setor expandiria e geraria mais empregos.

– Em 2014 existiu um Projeto de Lei 5965/13, em análise na Câmara dos Deputados para incluir o vinho entre os produtos que compõem a cesta básica nacional do Deputado Edinho Bez (PMDB-SC). Fonte: Agência Câmara de Notícias