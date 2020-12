Depressão e ansiedade – o resveratrol composto do vinho tinto pode ser o futuro para o tratamento dessas doenças

PUBLICIDADE

Nos Estados Unidos e em outros países, a ansiedade e a depressão são desafios substanciais. Cerca de 1 em cada 5 adultos nos EUA tiveram um distúrbio de ansiedade no ano passado. Além disso, estima-se que 7,1% dos adultos sofreram um episódio depressivo grave em 2017. Algumas pessoas que têm ansiedade ou depressão podem se beneficiar de medicamentos, mas eles não funcionam para todos.

Como os autores do estudo atual escrevem, “apenas um terço dos indivíduos com depressão ou ansiedade apresentam remissão completa em resposta a esses medicamentos”. Por essa razão, os pesquisadores estão ansiosos para encontrar novos medicamentos para tratar depressão e ansiedade.

O resveratrol

Atualmente, a maioria dos medicamentos prescritos pelos médicos para depressão e ansiedade interage com as vias da serotonina ou noradrenalina no cérebro. Os pesquisadores estão tentando encontrar outros possíveis alvos de drogas, e alguns se voltaram para um composto natural chamado resveratrol.

O resveratrol ocorre na pele de uvas e bagas e, mais notoriamente, no vinho tinto. Nos últimos anos, tem recebido uma quantidade crescente de atenção de cientistas médicos. Estudos anteriores mostraram que o resveratrol parece ter atividade antidepressiva em camundongos e ratos.

O estudo mais recente, publicado na revista Neurofarmacologia, examina mais de perto os mecanismos que contribuem para a atividade antidepressiva do resveratrol. Os pesquisadores também questionam se o resveratrol pode fornecer a base de futuros tratamentos para ansiedade e depressão. A equipe, da Universidade de Medicina de Xuzhou, na China, prestou especial atenção ao papel da fosfodiesterase 4 (PDE4) e da adenosina monofosfato cíclica (cAMP).

Por que PDE4 e cAMP?

Importante em muitos processos biológicos, o cAMP é um segundo mensageiro. Essas moléculas respondem a sinais fora da célula, como hormônios, e passam a mensagem para as regiões relevantes dentro da célula. Os autores do presente estudo explicam: “Considerando que o cAMP é um regulador primário da comunicação intracelular no cérebro, é um alvo atraente para a intervenção terapêutica em transtornos mentais”.

Estudos anteriores mostraram que o resveratrol aumenta os níveis de cAMP em vários tipos de células.

A PDE4 é uma família de enzimas que quebra o cAMP, ajudando a regular os níveis dessa molécula dentro das células. Níveis mais elevados de PDE4 levam a um aumento da quebra do cAMP.

Alguns estudos anteriores sugeriram o papel do PDE4 na depressão e ansiedade. Por exemplo, uma pesquisa mostrou que a inibição de PDE4 aumentou a sinalização de cAMP, o que reduziu o comportamento de ansiedade e depressão em camundongos.

O presente estudo usou modelos animais e neurônios cultivados de camundongos (semelhantes aos do hipocampo humano) para ajudar a explicar o efeito do resveratrol sobre os comportamentos dos roedores.

O modelo de estresse da depressão

Especialistas ainda não entendem completamente o que causa a depressão e por que isso afeta algumas pessoas, mas não outras. Uma teoria é chamada de hipótese dos glicocorticóides. O corpo libera glicocorticóides, que incluem cortisol, quando uma pessoa se sente estressada. A curto prazo, esses hormônios ajudam a preparar o corpo para uma crise iminente. No entanto, se o estresse durar por mais tempo, os glicocorticóides podem começar a causar danos. Dessa forma, alguns cientistas acreditam que o estresse crônico danifica os neurônios do hipocampo, que são particularmente sensíveis. Esse dano então abre o caminho para a ansiedade e a depressão.

Os autores do estudo atual estavam particularmente interessados em entender se o resveratrol poderia reverter os efeitos prejudiciais do estresse e como isso poderia funcionar. Em seu estudo, eles descobriram que níveis aumentados de corticosterona (o equivalente a cortisol em roedores) produziam lesões celulares no cérebro e aumentavam os níveis de PDE4D – um membro da família PDE4 que os cientistas acreditam ser particularmente importante em cognição e depressão.

Eles também mostraram que o tratamento com resveratrol reverteu o aumento da PDE4D e reduziu o número de lesões celulares. O resveratrol também evitou a diminuição do cAMP. Em camundongos modificados que não puderam produzir o PDE4D, o resveratrol aumentou ainda mais os efeitos protetores do cAMP em relação aos ratos com PDE4D funcional. Os autores explicam que “essas descobertas fornecem evidências de que os efeitos antidepressivos e ansiolíticos do resveratrol são predominantemente mediados pela inibição da PDE4D”.

Apenas o começo

Essas descobertas fornecem outra pequena parte do quebra-cabeça. O resveratrol, que parece reduzir a ansiedade e a depressão em camundongos, parece funcionar inibindo a PDE4D e ativando a sinalização do cAMP. “O resveratrol pode ser uma alternativa eficaz aos medicamentos para o tratamento de pacientes que sofrem de depressão e transtornos de ansiedade”, afirma o co-autor principal do estudo Dr. Ying Xu, Ph.D.

Apesar do entusiasmo do Dr. Xu, há pouca evidência da capacidade do resveratrol de combater a depressão em humanos. Embora a evidência de seus efeitos em modelos animais esteja crescendo, faltam dados de ensaios clínicos. Além disso, extrapolar os resultados de estudos em animais para seres humanos pode ser complicado, ainda mais quando se lida com condições de saúde mental. Se os modelos animais de depressão são relevantes é um tema muito debatido.

No entanto, qualquer passo em direção a uma nova compreensão da química da causa e da cura da depressão e da ansiedade é benéfico. Lembrando que beber vinho tinto não lhe dará os benefícios teóricos do resveratrol. O composto está presente em quantidades muito baixas no vinho.

Para concluir, no momento já sabemos mais sobre os mecanismos moleculares que sustentam o efeito do resveratrol na depressão e ansiedade em camundongos. Agora, precisamos aguardar testes clínicos para descobrir se também pode beneficiar seres humanos,

Fonte: Medical News Today