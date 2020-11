Bla’s lança rótulo de vinho personalizado e investe em menu com experiências gastronômicas

PUBLICIDADE

Sendo uma opção equilibrada ao paladar, sem taninos fortes, a marca agora também estampa o rótulo de um Merlot 2017 que foi produzido pela vinícola Valmarino, localizada no Rio Grande do Sul. Além de o rótulo ser uma excelente sugestão aos casais, é uma ótima pedida para acompanhar o menu degustação, em sete etapas, servido de quarta a domingo. Que também é mais um lançamento do chef Gabriel Blas.

“Nosso novo vinho é um merlot. que passa por barrica, bem fácil de beber. Foi feito para casal, e também para quem quer iniciar no universo dos vinhos”.

Gabriel Blas

A garrafa do rótulo da casa sai a R$ 79,90. Degustei o vinho e como posso dizer, é um vinho bem gastronômico que harmonizei facilmente com um prato de peso médio.

O restaurante também investiu em mais uma novidade, que é o menu degustação. O chef Gabriel Blas traz pratos com que há de mais fresco na casa, valorizando produtores locais. A novidade sai a R$ 179,90 e R$249,90 (com harmonização). “Era uma vontade antiga essa ideia de oferecer aos clientes um menu confiance, com receitas criativas, autorais e, claro, muito saborosas. E, agora, conseguimos pôr em prática”, afirma o chef.

Uma outra novidade da casa, é o BLA’Xperience, onde Gabriel, receberá em sua cozinha um dos chefes mais conceituados do Mato Grosso do Sul, o participante do Masterchef – profissionais de 2018, o chef Daniel Barbosa.

O cardápio às cegas será dividido entre terra e mar num jantar em cinco etapas, e você também poderá acrescentar a harmonização de vinhos a essa experiência.

O evento ocorrerá no dia 12 de dezembro às 20h, com quantidade limitada de reservas.