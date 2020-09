Vinho e Network – Uma harmonização de sucesso

PUBLICIDADE

Uma boa rede de contatos sempre foi fundamental para o sucesso na vida social e profissional concordam? Inclusive existem estudos que comprovam que a maioria das contratações resultam de um bom networking em eventos e encontros. Se você deseja consolidar aquela parceria comercial ou de marketing sonhada ou ampliar suas vendas, tenha certeza de que saber se relacionar é um dos talentos que você precisa desenvolver.

Mas afinal o que é network, e por que entender e saber falar sobre vinhos pode transformar e qualificar sua rede de contatos?

Para ficar bem claro, network é uma rede de pessoas que trocam informações, experiências e conhecimento entre si, gerando benefícios para todos os envolvidos. É uma forma muito importante de fazer negócios e alavancar carreiras e o sucesso profissional. Seja um empreendedor ou alguém que trabalha para uma empresa, é essencial estar em contato constante com profissionais relacionados à sua área de atuação ou mesmo outras pessoas que, de alguma forma, possam contribuir para seu crescimento pessoal ou profissional.

Posso afirmar com toda certeza que depois que entrei para o mundo dos vinhos, muitas portas para relações comerciais, efetivas e estáveis foram abertas. Afinal, quem não gosta de comprar, vender e se relacionar com pessoas parecidas ou que se identificam com você de alguma maneira ou em um assunto que desejam ouvir ou falar. No meu caso, por exemplo, muitos queriam aprender, fazer os cursos, contar sobre suas experiências nas viagens e também sobre os vinhos que degustaram.

Uma das coisas que percebi foi que quando você tem conexões ou entende melhor o universo de cada um você estabelece uma confiança, porque temos uma tendência em confiar em pessoas que sejam parecidas conosco. O conhecimento sobre vinhos me permitiu aproximar de pessoas expressivas e até hoje é muito importante para meu desenvolvimento pessoal. Vou citar um exemplo de um dos alunos que fez o meu curso de Introdução ao Mundo dos Vinhos.

Ricardo Fiorillo – Empresário de Brasília “Depois que comecei a tomar e a entender mais sobre vinhos conheci pessoas de outros segmentos, fiz diversas amizades de nichos específicos. Com isso conheci empresários e empreendedores com a mesma missão de expandir e empreender. Juntos abrimos empresas de seguro de carros e postos de gasolina. Devo tudo à network que o vinho me trouxe” diz Ricardo, e ainda ressalta: “Devemos sempre conhecer outras narrativas e culturas das pessoas, para que assim o nosso leque de oportunidades aumente”. Ricardo também é autor do livro – ‘Comece a Agir’ e atualmente um dos maiores influenciadores digitais do centro-oeste.

“O sucesso não é feito apenas de bons resultados no ramo profissional. Ele está relacionado a resultados pessoais em todas as áreas da vida”. Ricardo Fiorillo

O vinho sempre esteve ligado ao processo civilizatório como parte da cultura do homem. Uma das mais antigas bebidas conhecidas, toda a sua produção atravessou os séculos, representando não somente a relação do homem com a natureza, mas também como um instrumento cultural repleto de simbolismo, e é também um seguimento que cresce rapidamente a cada ano no Brasil. Portanto, eu acredito que o networking é necessário e a cada dia será mais ainda importante para a construção não só de carreiras mais sólidas, como também em cidadãos que possam contribuir para uma sociedade mais culta e solidária, pois todos ganharão com isso, e teremos profissionais mais qualificados numa sociedade mais próspera.

“O grau de civilização de um povo é sempre proporcional à quantidade dos vinhos que consome”, como disse o poeta romano Babrius.

Um curso básico de vinhos: Tratará de vários aspectos, porém de forma bastante geral. Assim, você deve sair de lá tendo noções da história e geografia do vinho, métodos de produção, tipos de uva, serviço do vinho e também harmonização, além de uma introdução às técnicas de degustação – o que fará com que você comece a identificar aromas e sabores.

