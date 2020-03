Sommelière Ana Clara Carvalho indica vinhos e espumantes para comemorar o Dia da Mulher o mês inteiro

PUBLICIDADE 

É tradicional ver listas de espumantes rosés para celebrar uma das datas mais importantes do ano, o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Em uma época em que os paladares estão cada vez mais sofisticados e exigentes, a sommelière Ana Clara Carvalho separou uma lista de rótulos que promete oferecer opções para agradar os mais diversos gostos. Escolha a bebida que mais combina com você e celebre as mulheres durante todo o mês com um self care regado a bons vinhos.

Um brinde ao que teremos

“O champanhe Moet Chandon Imperial Brut é o vinho das comemorações, dos grandes amores, das grandes conquistas”, adianta Ana Clara. O blend de uvas chardonnay, pinot noir e pinot meunier é preparado no método tradicional de Champenoise. A bebida oferece notas mais aromáticas e uma acidez mais fina, devido ao amadurecimento ser feito sobre leveduras. Para acompanhar o self care gastronômico, a escolha é livre e varia de entradas a pratos mais condimentados.

Leveza saborosa

Direto da região de Borgonha, na França, o Morin Pére e Fils Chardonnay oferece uma experiência especial para quem aprecia bebidas frescas. Extremamente mineral, ele apresenta toques tostados e de baunilha, com notas frutadas de pera e abacaxi que casam muito bem com aves e peixes.

Do melhor para a melhor

O blend de grenache, cinsault, tibouren e syrah formam o rosé Cuvee Sidoine. “É um rosé que a cor se assemelha a pele de cebola, que é típico da Provence, local com o melhor terroir do mundo para produção desse estilo de vinho”, afirma a sommelière. O rótulo combina bem paellas, por ter a estrutura necessária em sabor e frescor para equalizar com frutos do mar.

Entre a força e a suavidade

A leveza do La Vielle Ferme Rouge é uma das opções de Ana Clara. O rótulo que significa “A velha fazenda” é assinado pelo Perrin, produtor do Château de Beaucastel, e vai muito bem com carnes de porco e vitela. O mix de carignan, cinsault, grenache e syrah rende uma bebida leve e fresca com notas de frutas vermelhas maduras.

Um tinto cai bem

Quem gosta de bebidas com corpo médio, pode optar pelo Cuvi Tinto. A bebida da Bodega Yllera é feita apenas de uvas tempranillo e é uma opção extremamente elegante. “É um rótulo que oferece uma nota mais animal, com frutas mais cozidas. Na hora de escolher o acompanhamento, o filé a cavalo do ‘A Mano é uma excelente escolha: ele possui a estrutura de boca necessária e harmoniza por similaridade com os aromas do prato por ser forte nisso também.”

Força no paladar

O vinho mais encorpado da lista o Garzon Marselan Reserva, que combina com carnes mais substanciosas como o cordeiro. Ele vem da Bodega Garzon, premiada como Melhor bodega do novo mundo em 2019. Ele chega a ser caudaloso, por ficar entre seis e 12 meses em contato com as cascas. “É um processo que a gente chama de sur lie, que confere mais aroma ao vinho e deixa a acidez mais balanceada. Tudo isso dentro de barricas de carvalho, que deixam o vinho mais robusto”, pontua Ana Clara.

Todos os rótulos podem ser encontrados no ‘A Mano Restaurante.

Serviço

‘A Mano Restaurante

Endereço: CLS 411, bloco D, loja 36

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 17h.

Informações e reservas: (61) 3245-8235

@amanorestaurante