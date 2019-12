Seis vinhos para harmonizar com a ceia de Réveillon

PUBLICIDADE 

Faltam poucos dias para a chegada de 2020. É hora de separar a roupa com a cor daquilo que você quer atrair, escolher as simpatias e preparar a festa da virada. Tem quem coma sete ou 12 uvas na meia-noite e quem acredite no poder do banho de vinho, na capacidade dele de benzer o ambiente e também na sorte que traz ao ser consumido. Seja para brindar ou para apostar em superstições, quem ainda não escolheu os vinhos para o dia 31 pode aproveitar algumas dicas e acertar na escolha para as festas. “Todos esses são adequados para a data. São bebidas elegantes que combinam com a maioria dos pratos servidos na ceia de Réveillon, e os espumantes são excelentes para os brindes da virada”, acentua a gerente de importação da Vinalla Vinhos, Francy Oliveira.

Tudo branco!

Para aqueles que não passam uma virada de ano sem usar um lookinho todo branco, o espumante Bo Rivage Brut Blanc de Blancs (R$ 129) é a pedida certa. Da região de Bourgogne, o vinho é feito apenas com uvas chardonnay. Além de ótima opção para o brinde, ele acompanha bem saladas, carnes brancas, frutos do mar, queijos frescos e semiduros.

Mais amor

Entre todos os desejos para 2020, todo mundo quer atrair e espalhar amor. Para refutar a máxima sertaneja do “copo sempre cheio e coração vazio”, os vinhos rosés vão atrair abundância em todos os aspectos. Para a data, as sugestões são o espumante Bo Rivage Brut Rosé Champenoise (R$ 89) e o vinho rosé Brut 1415 Moingeon (R$ 85), que oferecem um blend de uvas pinot noir e chardonnay. Bom acompanhamento para petiscos, massas, carnes brancas e conversas, a bebida é ideal para quem gosta de bebidas leves e frescas.

Clássico sem erro

Quando se pensa em vinho, a primeira imagem geralmente é de um tinto em uma taça transparente. E se o clássico costuma dar certo, por que não aproveitar? Os tintos podem ser uma boa escolha para o paladar e também para atrair energias de espiritualidade e inspiração para o ano que chega. Os adeptos aos sabores mais intensos podem apreciar o Marquis du Bois (R$ 105), um blend de merlot e cabernet sauvignon da região de Bordeaux, que combina bem com carnes bovinas e de caça. Outras boas pedidas para a noite são o Château L’Espinglet (R$ 120), blend de merlot, cabernet sauvignon e franc e malbec, e o Mes Songes (R$ 145), mix de grenache, syrah, carignan e mourvèdre da região de Languedoc. Por serem mais estruturados, são ótimos para acompanhar carnes e frutas secas.

Onde encontrar

Vinalla Vinhos

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Loja 312 Shopping Liberty Mall – 1º piso

Horário de funcionamento da loja: de segunda a sábado, das 9h às 21h

Informações e reservas: (61) 3328-8837

@vinallavinhos