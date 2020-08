Saiba como começar a gostar de vinhos

PUBLICIDADE

Se você é um iniciante ou deseja entrar para o mundo dos vinhos, acredite, está no lugar certo, pois saiba que muitos dos bons apreciadores começaram assim, e a ideia aqui é passar um conhecimento estruturado de uma forma descontraída, leve e descomplicada. Tenho certeza que vocês irão se apaixonar por este mundo como eu me apaixonei.

A primeira coisa que vocês precisam entender antes de tudo dentro deste universo é: Quais são os personagens envolvidos no mundo dos vinhos? Vamos à resposta então:

São estes três: O enófilo, o enólogo e o sommelier.

O Enófilo é o apreciador de vinhos, o amante desta bebida, ele busca o conhecimento do vinho e de tudo o que o envolve. Somos todos nós que apreciamos os vinhos, anotamos, degustamos, frequentamos confrarias ou encontro de vinhos, mas que não são profissionais que estão envolvidos na sua elaboração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O enólogo é o profissional que atua no cultivo de uvas e na produção de vinhos é nele que tudo começa, pois ele é o profissional responsável por todas as decisões sobre a produção do vinho, desde a análise do solo até a técnica para a colheita das uvas. Geralmente este especialista é formado em Agronomia com especialização na área.

Já o sommelier é o profissional que atua no serviço do vinho, na criação da carta, compras, estoque, guarda etc…, em restaurantes, importadoras ou lojas especializadas. Possuem um conhecimento aprofundado sobre vinhos, cervejas e outras bebidas também, hoje uma de suas funções mais importantes é servir os vinhos aos clientes, esclarecendo dúvidas e dando informações sobre a bebida que se está consumindo.

Agora sabendo quem é quem nessa historia toda, qual deles você se identifica mais?

Para finalizar, saibam que o gosto para o vinho é muito pessoal e para descobrir qual a sua uva preferida, pode ser que você erre sim algumas vezes, mas não se preocupe com isso, pois o vinho não tem nada a ver com ostentação, elitismo ou exibicionismo. E que todo mundo, mais todo mundo mesmo pode aprender a apreciar esse liquido tão agregador, e por que eu digo agregador, porque além de fazer bem à saúde, o vinho reúne e aproxima todos nós.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curiosidades do mundo dos vinhos: Há mais de mil variedades de vinhos a escolher e há milhares de regiões produtoras com vinhos excepcionais.

Aguardo vocês na próxima semana com mais informações sobre o mundo dos vinhos.

Um abraço e muita saúde e equilíbrio nas degustações