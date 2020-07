Pró-vinho lança campanha #VemProVinho2020

PUBLICIDADE

Conforme pesquisa realizada pela Ideal Consulting, a importação de vinho no primeiro quadrimestre de 2020 no Brasil aumentou 6,6% em volume de garrafas, somando 3,4 milhões de litros. Excelente notícia para o setor e mais um motivo para darmos boas-vindas a ações bem elaboradas, como a campanha “VEM PRO VINHO 2020”, que beneficia todo o mercado de vinhos.

Com abrangência nacional, a campanha acontecerá entre os dias 20 e 26 de julho e é encabeçada pela Pró-Vinho. Durante este período, serão divulgados os descontos e facilidades para o consumidor final, além de outras ações como vídeos, Lives e posts educativos no Instagram @pro_vinho.br Muitas destas ações já foram colocadas no ar e seguem até o fim da campanha.

“Será uma ótima oportunidade para o consumidor provar vinhos diferentes e ampliar seu conhecimento, já que as promoções prometem tornar muitos rótulos mais acessíveis”, afirma Marcio Marson, coordenador da Pró-Vinho.

Todos podem participar, sendo necessária a inclusão da hashtag #VemProVinho2020 da iniciativa no campo de texto, além do logo da campanha na arte. Tanto logo da campanha, como arte estão a disposição no site da Pró-Vinho: www.provinho.org.br/divulgue-esta-ideia/

Sobre a Pró-Vinho

Lançada no início de 2019, a Pró-Vinho é uma iniciativa interprofissional, que teve entre seus fundadores a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), a ABBA (Associação Brasileira dos Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas), o extinto Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho), a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e Profissionais do Setor (jornalistas das principais publicações do país, comunicadores e sommeliers). A Pró-Vinho tem como objetivo divulgar a cultura do vinho no Brasil. Uma vez por mês, representantes dessas entidades e especialistas do setor se reúnem para discutir ações de promoção do vinho, assim como a melhor forma de envolver o on-trade e os consumidores.