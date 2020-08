O Enoturismo Fortalece o Amor

PUBLICIDADE

O enoturismo é o segmento da atividade turística focado em viagens e roteiros para conhecer vinícolas e saborear vinhos. A cada dia novas atrações e serviços são oferecidos pela indústria do enoturismo, de forma a criar atratividade e se aproximar os enófilos da origem de seus vinhos prediletos.

Quando um casal se une, o melhor motivo para beber vinhos, é viajar. Relacionamentos íntimos, como namoro e casamento, estão entre as mais importantes fontes de satisfação pessoal. Casais que reservam tempo para beberem vinhos juntos e viajar pelo mundo dos vinhos são muito mais felizes e próximos e isso os leva a um relacionamento bem-sucedido, além de ser muito interessante a troca de experiência com algo que os dois desejam, pois o prazer de conhecer o mundo juntos é intensa, e pode ser traduzido dentro de duas taças de vinho.

Tem alguma coisa mais apaixonante do que uma viagem romântica ao lado de quem a gente ama e com bons vinhos para acompanhar? Uma das características principais do vinho é a versatilidade que ele tem. E para os casais que querem explorar esse mundo juntos, o maior prazer é a variedade que ele oferece. São diversos tipos, uvas, estilos, e cada um é apropriado para cada momento a dois.

E não é preciso ir muito longe para alcançar sua primeira experiência, muitas regiões brasileiras são produtoras de vinho, com vinícolas que possuem estrutura para receber turistas e casais que querem conhecer juntos os processos de produção da preciosa bebida.

O Vale dos Vinhedos, nas Serras Gaúchas, a cidade de São Roque, a Terra do Vinho no interior paulista, e até uma região de vinícolas no semi-árido nordestino, no Vale do São Francisco entre Pernambuco e Bahia e no Sul de Minas, em Caldas, eles estão entre os lugares no Brasil preparados para o enoturismo. São regiões com produção de vinhos e vinícolas onde as opções de hospedagem são variadas, de pousadas e hotéis acolhedores ao sofisticado.

E há, também, produções de vinho próximo de Brasília, na Fazenda Pireneus Vinhos e Vinhedos, na Serra dos Pirineus, em pleno cerrado, em Cocalzinho de Goiás, às margens do Rio Corumbá. Onde são cultivadas uvas europeias e vinhos cada vez mais conceituados e premiados.

Segundo um estudo publicado no jornal de ciência comportamental Appetite, pesquisadores da Universidade de Wrocław, da Polônia, e TU Dresden, da Alemanha, testaram as preferências de sabores e aromas de 100 casais heterossexuais cujos relacionamentos variaram entre três meses e 45 anos. Eles descobriram que quanto mais um casal estava junto, mais semelhantes eram suas preferências. Eu já tive a oportunidade de realizar algumas viagens onde o enoturismo é praticamente indispensável. O lugar mais recente que visitei foi à África do Sul, e acreditem viajar para África do Sul é uma experiência diferenciada, ideal para casais que apreciam novidades e desejam inovar, onde também tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da uva pinotage uma uva genuinamente sul-africana, a uva Pinotage foi gerada por meio de um cruzamento entre duas variedades francesas, a Pinot Noir e a Hermitage (Cinsault). Demorou algum tempo até que ganhasse seu espaço, porém hoje já é conhecida por muitos entusiastas do vinho por gerar bebidas únicas. Foi uma viagem incrível e que sempre terei ótimas lembranças. Outra coisa que faço sempre é guardar os rótulos e as rolhas dos vinhos que tomamos como recordação.

“Viajar para experimentar vinhos une muitos prazeres”

Dai Nasteoli

Curiosidades: Saibam que o vinho pode servir para tirar aquela ansiedade extra que rola no primeiro encontro, pois ele relaxa e nos deixa mais soltos. A experiência precisa ser boa para os dois. Então vamos lá, surpreenda o seu parceiro ou parceira numa viagem em uma rota de vinhos.