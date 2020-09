O Enólogo e também músico Marcelo Pelleriti

PUBLICIDADE

Marcelo Pelleriti é uma referência mundial no universo da vinicultura, criador de excelentes vinhos que foram premiados na Argentina e na França. Como gerente geral e enólogo da Bodega Monteviejo, em Mendoza na Argentina, ele sempre inspirou em sua crença de que a vinificação é a expressão artística das qualidades únicas de um terroir e, portanto, estabeleceu-se como um grande intérprete do mesmo.

Em 2007 Pelleriti iniciou seu projeto pessoal – ‘Marcelo Pelleriti Wines’, no qual busca valorizar os terroirs que o marcaram no início da sua profissão onde também reproduz a sua personalidade, sua paixão pela música e pelos vinhos, os quais levam a sua assinatura. Ele também é enólogo no Pomerol, na França. Onde surpreendeu a todos com a notícia de que dois de seus vinhos franceses, Château Le Gay 2010 e Château La Violette 2010 obtiveram 99/100 e 100/100 pts. de Robert Parker, respectivamente. Desde então Marcelo Pelleriti tornou-se uma marca reconhecida no mundo inteiro, o que confirma sua carreira de muito talento e sucesso. Seus esforços foram recompensados, pois ele realizou o sonho de todo enólogo ao atingir uma pontuação máxima do Parker.

Hoje a sua abordagem à produção de vinho é uma expressão refinada da paixão e dos valores que remontam às suas raízes primitivas, da mesma forma que o vinho que produz oferece a sabedoria do solo em que as videiras são cultivadas para que todos possam desfrutar. Quando se trata de paixão e dedicação é justo dizer que Marcelo Pelleriti Wines expressa os dois.

Dono de um estilo irreverente e simpático, Pelleriti é um apaixonado por vinhos desde a infância “Na vida podemos chegar ao topo para fazer uma pausa e relaxar, ou tomar novas decisões como fizemos e continuar a crescer em uma busca incansável por autoaperfeiçoamento. A expressão de um Terroir em uma taça de vinho é uma linguagem que nunca para de explorar e se comunicar. Como a música, esses são os mundos aos quais ele pertence e aos quais ofereceu sua dedicação inabalável”.

Marcelo é um amante da música e do rock, toca violão quando não está trabalhando durante a safra. Em 2011, juntamente com seu amigo e músico Rano Sarbach, criaram o Wine Rock, um festival de vinho e música com renomados músicos locais e nacionais que se apresentam diante de um grande público que cresce a cada ano, eles podem apreciar os vinhos de Monteviejo, o melhor da cozinha regional, e uma variedade de apresentações musicais em um palco ao ar livre contra o pano de fundo da Cordilheira dos Andes. Vinho, comida e rock, outro mix de sucesso de Marcelo Pelleriti.

“Quando eu conecto meu violão e posso tocar uma melodia que me excita, sinto que tudo está em ordem, que meu mundo vale a pena. Depois ando pelas vinhas, sinto o esforço de um a ano e posso sentar-me para criar os novos cortes, aqueles vinhos que penso capturar o mistério do tempo. Eu sinto a harmonia perfeita do meu trabalho com a magia da natureza”.

Sobre a produção brasileira o enólogo destaca os espumantes que segundo ele, são alguns dos melhores do mundo. “Tenho provado muitos espumantes brasileiros que são de primeira qualidade, e eu gosto muito”.

Os vinhos do Pelleriti são importados com exclusividade no Brasil pela Del Maipo Wines and Gourmet que hoje conta com mais de 40 rótulos do Marcelo. Os vinhos dele também podem ser comprados no site: https://loja.vemvinho.com.br/ onde são enviados para qualquer lugar do Brasil.

Terroir: conceito que remete a um espaço no qual está se desenvolvendo um conhecimento coletivo das interações entre o ambiente físico e biológico e as práticas enológicas aplicadas, proporcionando características distintas aos produtos originários deste espaço.

Robert Parker: É um dos críticos de vinhos mais respeitados do mundo (se não for o mais respeitado). A nota que ele dá a um determinado vinho, baseado no sistema de pontuação criado por ele mesmo, pode consagrar, ou não, um determinado vinho. O sistema de avaliação de Robert Parker emprega uma escala de qualidade de vinhos de 50 a 100 pontos (Parker Points®).

