Descubra seu estilo de vinho

Eu sempre digo que o primeiro passo antes de se iniciar no mundo dos vinhos é: Dar prioridade ao seu gosto pessoal. E não existe o certo ou o errado, o melhor ou o pior e sim apenas nossas preferências, pois temos estilos e gostos diferentes para tudo.

Aprender a gostar de vinho é mais fácil do que se imagina. É uma questão apenas de acostumar nossas papilas gustativas com os sabores que caracterizam o vinho e ter boa vontade é claro.

Existem cinco características que definem o perfil do vinho:

Doçura, acidez, taninos, álcool e corpo.

E os estilos de vinhos numa escala de leve aos mais encorpados são:

Os espumantes, vinho branco leve, vinho branco encorpado, vinho branco aromático, vinho rosé, vinho tinto leve, vinho tinto médio corpo, vinho tinto encorpado e os vinhos de sobremesa.

É muito comum quando se começa a tomar vinho não apreciar os encorpados logo de cara, o paladar para a bebida costuma ser mais preparado para os vinhos mais leves e frutados, mas não se preocupe com isso, pois com o tempo o paladar vai se adaptando e é preciso ir de vagar mesmo, por isso eu sugiro começar pelos vinhos brancos, os rosés e os tintos leves ou até mesmo os vinhos de sobremesa, que são vinhos muito sofisticados diga-se de passagem.

Então vamos às dicas:

Experimente tipos diferentes de vinho, para aprender a degustar qualquer coisa, precisamos ter experiências, só assim você irá aumentar a possibilidade de encontrar pelo menos um de que realmente goste e conheça vinhos de países diferentes também, ou seja, deguste um pouco de muitos vinhos e não muito sempre do mesmo vinho. Busque as uvas da sua preferência – Dependendo da uva, o sabor e o aroma de um vinho podem mudar muito. Para quem está começando a beber, o ideal é que o vinho seja à base de uvas mais leves, aromáticas e com pouca complexidade. Beba vinhos em várias ocasiões e lugares. Esta bebida é apropriada para todos os tipos de eventos e lugares, e vinhos diferentes ficam bons com locais ou estações do ano diferentes. Vá a uma degustação de vinhos, compare os vinhos, e faça registros dos sabores dos vinhos que gostou e não gostou. Desta forma você será capaz de voltar e ter degustações passadas como referência. Sempre que possível deguste dois vinhos em duas taças para que seja possível fazer a analise das diferenças entre os dois, por exemplo, níveis de acidez, taninos e aromas. Esse exercício fará com que você evolua muito mais rápido.

E o mais importante de tudo, desfrute do vinho que você realmente gosta, sem se preocupar com os rituais, pois ele faz parte do nosso dia a dia e lembre-se nunca ultrapasse o seu limite, pois se beber demais e passar mal poderá desenvolver uma antipatia inconsciente pelo vinho e isso não será bom para o aprendizado.

