Cursos gratuitos sobre vinho

Lançada no ano passado, a plataforma eniwine.com já é considerada a mais diversa ferramenta no segmento, isto sem ter em estoque próprio uma única garrafa de vinho. Com mais de 1.700 rótulos, mais de 20 parceiros e oferecendo preços nunca antes vistos pelo consumidor final, disponibiliza agora cursos online gratuitos para quem quer se inteirar mais sobre o assunto.

Estruturado de forma com que seja acessível a todos os públicos – dos amadores aos mais avançados – são apresentados conceitos básicos, bem como as terminologias do mundo do vinho. Além de abordar com mais profundidade regiões, produtores, uvas e vinhos específicos. Disponível em diversas plataformas os cursos são transmitidos simultaneamente no YouTube, Instagram, Facebook, Vimeo, além do site da Eniwine. E o melhor, ficam liberados para quem desejar assistir novamente, ou mesmo, começar da primeira aula. Sempre com professores renomados, linguagem leve, e o melhor, com certificado de conclusão.

Nesta quarta, dia 24 de junho, Thomas Ziemer (@tziemer) dará uma aula gratuita sobre vinhos doces e fortificados, além de falar sobre como estes podem ser ótimos parceiros para charutos, sua especialidade. Dia 1 de julho, Vinícius Conde fala sobre vinhos do Uruguai e Argentina; 13 de julho é a vez de Aguinaldo Zackia falar sobre Bordeaux e no dia 20 o sommelier Tiago Locatelli resume um pouco o complexo universo dos Borgonhas. Sempre às 20h30.

A agenda completa você confere no site eniwine.com/cursoonline

