Conheça os Vinhos em lata

Com muita alegria tive a oportunidade de conhecer a famosa feira de vinhos em Bordeaux na França a VineExpo uma feira especializada em vinhos e em um dos stands que visitei eu degustei os vinhos em lata.

Os negociantes franceses estão de olho no consumidor moderno e urbano e conta que esse novo formato, é prático, atual e adequado para qualquer ocasião e mais, tudo isso sem perder os atributos essenciais para preservar um bom vinho. Confesso a vocês que achei curioso e intrigante a ideia, estou pensando seriamente em trazer essas latinhas para serem vendidas aqui no Brasil, quem sabe?

As principais características das latas de alumínio para o vinho são: o isolamento com o ambiente externo, a vedação à entrada de luz, a lata esfria mais rápido, protege o vinho dos raios UV e preserva todo o seu sabor. O fato de cada lata constituir uma dose única e pronta a servir tem sido apontado como uma das vantagens para crescente adesão.

A marca francesa Winestar, por exemplo, está comercializando uma série de vinhos de boa qualidade, o conceito da empresa é de que o vinho de alta qualidade está prontamente disponível em um formato portátil. Com um revestimento especial no interior de suas latas eles quebraram todos os preconceitos de que o bom vinho francês só pode ser armazenado em uma garrafa de vidro. Vencedora do Prêmio de Inovação SIAL 2014 em Paris, a Winestar possui uma variedade de vinhos premium de qualidade AOC de algumas vinícolas da França. Seus ladres de 187 ml, equivalentes a ¼ de uma garrafa padrão, são preenchidos no momento da maturidade. Todo vinho tinto premium é envelhecido em barris tradicionais de carvalho francês. Elas são compactas, à prova de quebra e leve, para sua conveniência em casa, no avião, no seu quarto de hotel, eventos ao ar livre como shows e wine sets ou on-the-go. As latas são fáceis de armazenar e transportar, produzidas com uma pegada de baixo teor de carbono e 100% recicláveis.

O fundador Cédric Segal criou o Winestar. Fora o seu amor pelo vinho ele precisava de qualidade em uma única dose. Com esses altos padrões em mente, ele viajou por toda a França para encontrar vinicultores premiados para ajudá-lo a preservar o vinho diretamente da vinha do castelo até o canette. Detento da nova tecnologia, a Winestar agora tem a capacidade de obter fonte de vinhos de outras áreas em todo o mundo!

A filosofia da Winestar – “sim, você pode!”. Aproveite o gosto da França em qualquer lugar do mundo. Free your Wine!

Outra marca que comercializa os vinhos em lata é a Vivant, fundada há pouco mais de um ano no Rio, é a primeira marca brasileira a apostar no formato, que já virou febre entre os millennials americanos. Nas festas de verão é cada vez mais comum encontrar packs de vinho no lugar das tradicionais cervejas.

“Queremos acabar com essa história de harmonização, esse esnobismo da galera que entende de vinho,” diz, na lata, Leonardo Atherino, um dos fundadores da Vivant e um ex-analista da área de wealth do Opportunity.

“Vinho tem que harmonizar com o que você quiser. A missão da Vivant é descomplicar o consumo de vinho”

Alex Homburger, o outro fundador e CEO.

‘Não julgue um livro pela capa’. Esta é uma regra simples, mas que podemos levar para muitas coisas, inclusive para o vinho. E para nós, enófilos, experimentar é sempre um prazer! E o que importa na verdade não é se é moderno ou atraente, o conteúdo é mais valioso que a embalagem e se é um bom vinho, porque não está disponível para ser levado a qualquer lugar? Talvez a lata de alumínio não tenha o mesmo charme, mas antes de julgar, pense que boa parte de alguns vinhos que consumimos passa por “latas gigantescas” durante o processo de vinificação: os tonéis de aço inoxidável.

“Se há um sabor exclusivo para cada garrafa porque não para cada lata”.

Dai Nasteoli

On the go – É o termo do marketing que significa “ponto-a-ponto”. Refere-se ao consumo durante deslocamentos entre casa e o trabalho, entre o trabalho e a escola. Isso possibilita o lançamento de produtos com embalagens especialmente preparadas para o consumo rápido, durante estes deslocamentos das pessoas.