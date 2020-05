Cerveja com DNA 100% Candango!

PUBLICIDADE 

A cervejaria brasiliense Quatro Poderes celebra os 60 anos de Brasília reafirmando sua crença nos sabores e ingredientes do cerrado colocando no mercado o primeiro lote comercial de uma cerveja feita com lúpulos frescos, plantados no nosso quadradinho.

Batizada de Brasólia a cerveja é resultado de uma parceria com a Tamayo Hops, produtora local de lúpulos e é a primeira a sair das novas instalações da cervejaria, localizada em São Sebastião.

No processo de fabricação da Brasólia, os lúpulos foram colhidos e utilizados no dia seguinte, o que conferiu a ela um perfil sensorial diferenciado em relação a outras cervejas produzidas com o tradicional lúpulo processado. Segundo Marcelo Naves, proprietário e cervejeiro da Quatro Poderes, o desafio foi trabalhar com o lúpulo em flor ainda fresco, que impactou tanto o desenvolvimento da receita quanto o processo de fabricação.

“Esta é a primeira cerveja comercial produzida com lúpulos frescos em Brasília e uma das primeiras do Brasil. Uma experiência inédita e desafiadora, mas que nos deixou muito satisfeitos com o resultado.” Marcelo Naves

As cervejas feitas com lúpulos frescos são chamadas de Harvest Ales (Ales da Colheita em tradução livre). No caso da Brasólia, o estilo base escolhido foi o da Blond Ale, que tem no corpo leve e no frescor do aroma as suas principais características. Já o lúpulo utilizado foi do tipo Comet, que confere à cerveja um amargor leve e refrescante, além de notas cítricas e de gramíneos no aroma, típicas da espécie.

Instalações

Um espaço de 600m2, em São Sebastião, abriga a produção da cervejaria, que até então produzia seus rótulos em fábricas de terceiros, na modalidade conhecida como “ciganos” e, assim que essa pandemia passar, a cervejaria promete abrir suas instalações para visitas, degustações e eventos especiais.

A produção dos lúpulos em Brasília ainda é incipiente e um desafio para empreendedores que, apaixonados pela cultura cervejeira, buscam inovar e aprimorar a qualidade da cerveja artesanal da cidade. Pessoas como Pablo Tamayo, que começou sua produção no quintal de casa no Lago Norte em 2017 e que tem investido na pesquisa, adaptação e desenvolvimento do cultivo em Brasília. Segundo Pablo, “apesar de todas as dificuldades, o mercado cervejeiro local está amadurecendo com a cidade e um projeto como este que criamos, a Brasólia, é a prova disso”.

A recém lançada cerveja está disponível em garrafas no site da cervejaria Quatro Poderes (www.cervejaria4poderes.com.br) e em growlers, que são garrafas pet de 1L, em diversos bares parceiros que estão realizando o delivery de cervejas artesanais. A lista de locais está disponível nas redes sociais da cervejaria @cervejaria4poderes.

Outros rótulos

Além da recém lançada Brasólia, a cervejaria tem diversos rótulos, entre eles as premiadas Pérola do Cerrado, medalha de bronze na Copa Brasil de Cervejas Artesanais, organizada pela Abracerva em 2019 e a Saison Cagaita, premiada com a medalha de bronze no Concurso Brasileiro de Cervejas 2018.

Sobre a Cervejaria Quatro Poderes

A cervejaria brasiliense Quatro Poderes nasceu em janeiro de 2018 do sonho do cervejeiro caseiro brasiliense Marcelo Naves de levar suas produções para o público em geral experimentando com a riqueza do Cerrado e reproduzindo estilos clássicos. A cervejaria busca sempre inovar e trazer novas experiências para os apreciadores de cervejas artesanais.

Quatro Poderes

cervejaria4poderes@gmail.com

www.cervejaria4poderes.com.br



Facebook – cervejaria4poderes

Instagram – cervejaria4poderes

Untappd – cervejaria4poderes

