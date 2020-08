As mulheres no mundo dos vinhos

PUBLICIDADE

Com a independência econômica das mulheres, o mercado do vinho passou a considerá-las mais na hora de definir estratégias de produção e marketing. No perfil da mulher urbana que consome vinho surge a vontade de entender mais sobre a bebida. Nas últimas três décadas, com o aumento do consumo de vinho no mundo, o mercado se abriu a novas possibilidades, o que facilitou o aparecimento de profissionais na arte de elaborar, degustar e ensinar sobre vinhos. Elas chegaram para comandar vinícolas de sucesso e se tornarem sommelières reconhecidas internacionalmente.

Lembro que a palavra “SOMMELIER” de origem francesa está no masculino, assim: “Ela” NÃO pode ser sommelier, pois tanto no idioma francês como no português, existem os gêneros, ou seja, o feminino no francês para as mulheres é sommelière.

O que era um universo exclusivamente masculino, delicadamente, foi sendo invadido por mulheres em todo mundo. A cada vez mais as mulheres estão se especializando em assuntos relacionados ao vinho, e fico muito feliz com isso e confesso que muito do que aprendi foram com pessoas generosas que apareceram na minha vida, inclusive mulheres, afinal somos o sexo que tem uma sensibilidade muito aflorada e isso é fabuloso, pois nos torna avaliadoras em potencial.

Pesquisas de mercado mostram que elas, além de grandes consumidoras de vinho, também são responsáveis pela escolha da bebida que será servida durante as refeições. O público feminino possui grande capacidade analítica em relação ao que consome além dos sentidos femininos serem mais sensíveis. Hoje nós mulheres, sabemos escolher, comprar e harmonizar vinhos com os pratos. Aprendemos realmente a impressionar e encantar convidados com o nosso bom gosto. Estamos virando especialistas em escolher vinhos, servindo-o à temperatura adequada para melhor percebermos seus aromas, degustando e apreciando cada fase do vinho na taça. Nós consumimos a bebida porque temos prazer em degustá-lo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma prova dessa imersão feminina no mundo dos vinhos é o nascimento de várias confrarias de Mulheres e Vinho. Essas confrarias tem o propósito de aproximar a mulher e o vinho com o objetivo de apresentar informações proeminentes sobre os vinhos degustados e harmonizações, propondo uma inovação no conceito de apreciar e descobrir este mundo dos sabores, dos aromas e das cores sob o olhar feminino.

No meu ponto de vista a confraria de mulheres exerce um papel fundamental na mudança do estilo de vida das participantes. “Por meio desses encontros as mulheres reafirmam o seu papel na sociedade, conquistando o seu espaço em uma área tradicionalmente dominada pelos homens”. Essa área precisa de apreciadores com bom olfato, sensibilidade, paladar, dentre outras coisas e isso independe de ser homem ou mulher, não é verdade?

“Segundo uma pesquisa realizada na Inglaterra e conduzida pela Vinexpo, uma das maiores feiras de vinho do mundo, oito em cada dez garrafas de vinho são compradas por mulheres”. E segundo a associação brasileira de sommeliers, a participação de mulheres em cursos de formação representa 50% dos alunos. Além disso, elas têm consumido cada vez mais vinhos: enquanto o parceiro aposta na cerveja, elas preferem uma taça de vinho.