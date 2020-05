Ambev cria live cervejeira interativa com harmonização guiada

PUBLICIDADE 

Na quinta-feira, 14 de maio, às 18h, a Ambev realizará live para levar conhecimento sobre diversidade de ingredientes, sabores e aromas de uma das bebidas mais conhecidas pelos brasileiros. O objetivo é que as pessoas conheçam as possibilidades de harmonização para que apreciem a bebida com moderação e tirem dúvidas de temas que envolvem a cerveja.

A live será comandada pela mestre-cervejeira Laura Aguiar, junto com a convidada Fernanda Meybom, Sommelière de Cervejas e Mestre em Estilos, Avaliação e Harmonização pelo Siebel Institute of Technology de Chicago.

A iniciativa faz parte da Plataforma de Conhecimento Cervejeiro da Ambev que, desde 2019, oferece cursos e tours gratuitos às cervejarias por todo o Brasil para compartilhar conhecimento cervejeiro de forma democrática e aulas gratuitas que abordam temas como estilos de cerveja, história da bebida, ingredientes e harmonizações. Diante do necessário isolamento social, essas atividades foram temporiamente suspensas e a experiência cervejeira online é uma forma de levar conhecimento à distância.

Serviço:

Live de Conhecimento Cervejeiro

Quinta-feira, 14 de maio, às 18h

Acompanhe a transmissão pelo Instagram @ambev e veja dicas de petiscos e rótulos para harmonização