Como turbinar o seu balde de pipoca?

Pipoca é aquele snack que combina com qualquer ocasião. Seja para se deliciar sozinho ou compartilhar com a galera, um balde de pipoca é sempre bem-vindo, especialmente se a intenção é assistir um filme ou maratonar a sua série favorita. Para criar novas possibilidades de turbinar esse snack neste verão, a Yoki, marca da General Mills, preparou duas dicas diferentes para te ajudar com novas ideias e sabores usando ingredientes simples, na versão doce e salgada. Confira a seguir!

Pipoca com manteiga e baunilha

Tempo de preparo: 5 minutos

Rendimento: 4 pessoas

Ingredientes:

1 pipoca natural sem sal

2 colheres (sopa) manteiga

3 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

1 colher (chá) de essência de baunilha

Preparo: estoure a pipoca, conforme instruções da embalagem, reserve. Misture o açúcar e a baunilha, reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga. Misture com a pipoca estourada. Polvilhe a mistura de açúcar com baunilha e sirva a seguir.

Pipoca com manteiga, ervas e parmesão

Tempo de preparo: 15 minutos

Rendimento: 4 pessoas

Ingredientes:

3 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de tomilho

1 colher de chá de alecrim

Folhinhas de manjericão a gosto

Sal

Pimenta do reino

100g de queijo parmesão (inteiro)

2 colheres de sopa de óleo

1 xícara de milho para pipoca ou 1 pacote de pipoca de micro-ondas Yoki

Preparo: em fogo baixo, derreter a manteiga, adicionar o tomilho, o alecrim e as folhinhas de manjericão rasgadas com a mão. Cozinhar por 3 minutos para aromatizar a manteiga. Temperar com sal e pimenta do reino. Reservar. Aquecer uma panela, dispor o óleo e a pipoca. Manter em fogo alto até começar a estourar as pipocas, depois manter em fogo baixo até que pare os estouros. Dispor a manteiga com ervas sobre a pipoca, misturar bem, ralar o queijo parmesão sobre a pipoca e servir.

Para conferir essas e outras receitas de Yoki, acesse o site: www.yoki.com.br/receitas/

Sobre a General Mills

A General Mills é uma empresa líder global em alimentos e trabalha “fazendo os alimentos que o mundo ama”. Suas marcas globais incluem Cheerios, Annie’s, Yoplait, Nature Valley, Häagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso, Wanchai Ferry, Yoki, Blue e muitas outras. Com sede em Minneapolis, Minnesota, EUA, a companhia chegou ao Brasil em 1997, quando iniciou as vendas do sorvete premium Häagen-Dazs. Em 2012, adquiriu o Grupo Yoki Alimentos, conquistando um novo modelo de negócios e tornando-se proprietária das marcas Yoki, Mais Vita e Kitano, reconhecidas pelos brasileiros há muitas gerações. Como parte da expansão de seus negócios no País, em 2016, adquiriu a Carolina, líder regional em laticínios e reconhecida por marcas de destaque em iogurtes como Carolina, VeryGurt e Gluck.