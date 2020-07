PUBLICIDADE

Todo pai pode ser um herói, é o que garante o projeto gastronômico “Per Papà” (para papai) que surgiu para comemorar o dia dos pais, de Brasília, em grande estilo. A iniciativa é uma parceria entre a chef italiana Ana Cláudia Morale e a Cervejaria Odin. Os papais poderão ser homenageados pela seu dia com um presente que envolve gastronomia e cerveja artesanal. O mimo, totalmente inovador e sofisticado, traz um pedaço nobre de parmesão, um verdadeiro pão italiano artesanal, uma massa acompanhada de um autêntico molho de tomate, uma cerveja que harmoniza perfeitamente o prato e uma caneca para brindar.

Ao valor de R$130,00, o prato, que atende duas pessoas, também contempla o público vegetariano e conta com o herói Thor para caracterizar o projeto.

As encomendas podem ser realizadas com a própria chef pelo telefone (61) 98203 1526 e as entregas serão gratuitas e realizadas nas regiões do Lago Norte, Lago Sul, Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Guará e Águas Claras.

Chef Ana Cláudia Morale

Com descendência italiana, essa chef brasileira tem o coração na terra das famosas massas e representa em seus pratos os ensinamentos da Nonna que a criou. Publicitária de formação, mas confeiteira de coração e talento nato, Ana Cláudia Morale é integrante da Federação Italiana de Cozinheiros – FIC BRASILE, desde 2018. Trabalhando com gastronomia desde 2007, Ana Cláudia trilha a sua caminhada por passos gastronômicos, sendo participante de eventos como Mesa A Vivo, Beba do Quadrado, Pátio Varanda, além de ministrar aulas no Espaço Pátio Gourmet. A Chef também fornece cursos particulares de confeitaria e atua como personal chef em eventos gastronômicos.

Serviço: “Per papà” encanta dia dos pais de Brasília

Kit “Per Papà”

Valor: R$130,00

Entregas: Gratuitas

Local: Lago Norte, Lago Sul, Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Guará e Águas Claras.

Pedidos por encomendas diretamente com a chef Ana Cláudia Morale: (61) 98203 -1526