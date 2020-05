PUBLICIDADE 

O Dia das Mães é a data oficial para reunir a família. O domingo reservado para estar com o pai, irmãos, tios, tias e, claro, as mães. Em meio às indicações de isolamento social, esse ano o dia não terá uma celebração nesses moldes, mas ainda é possível levar um pouco do gosto da reunião familiar através de um prato com o sabor de casa. O Serra Gaúcha, lar da gastronomia sulista, sugere o filé à parmegiana como um gesto de carinho e amor para as matriarcas no dia delas. A opção é feita com filé mignon empanado com molho de tomate da casa por R$49,90 para uma pessoa e R$84,90 para duas pessoas. A versão sem lactose sai por R$54,90 individual e R$94,90 para dois.

As famílias que levarem a parmegiana do Serra Gaúcha, ganham um saboroso pudim para adoçar ainda mais a data. Válido apenas para os pedidos pelo telefone do restaurante e no balcão.

A parmegiana é uma dica para os filhos que podem estar com as mães no dia delas e também para aqueles não podem, mas gostariam de presenteá-la com um prato especial. O Serra Gaúcha opera nos sistemas de drive thru e delivery. Telefone para pedidos é o 3352-5353.

Serviço: Parmegiana é a dica para o Dia das Mães

Local: QS 3 lote 12 loja 1 – Pistão Sul – Taguatinga

Horário de funcionamento: Segunda-feira e terça-feira das 11h30 às 15h

Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira: 11h30 às 15h e 19h às 23h

Sábado: 11h30 às 16h e 19h às 23h

Domingo: 11h30 às 16h

Telefone: (61) 3352-5353

WhatsApp: (61) 99308-3816/ 99656-1292