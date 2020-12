Para brindar: Le Parisien Bistrot oferece noite de rolha free

PUBLICIDADE

Mais uma novidade para os amantes de vinho e da alta gastronomia. Agora, às terças e quartas não há cobrança da rolha no Le Parisien Bistrot. Ou seja, os clientes poderão saborear os deliciosos pratos assinados pelo chef Leandro Nunes acompanhado de um rótulo de sua preferência.

Entre os pratos para harmonizar, deixando a experiência ainda mais completa, está o Boeuf Bourguignon (carne bovina marinada e cozida em vinho tinto, lardons de bacon, cebola, cenoura, cogumelo paris e croûtons. Acompanha purê de batata – R$ 69); o Cassoulet (cozido de feijão branco com bacon, linguiça suína, paleta de cordeiro, cenoura e um toque de tomate e gratinado com farofa de ervas – R$ 68); outra pedida do restaurante é a saborosa codorna (codorna recheada com cogumelo paris e molho demi-glace, acompanha uma pequena salada de alface frisé com vagem, tomate confit e farofa de copa – R$ 74).

Os comensais ainda podem optar por um menu em quatro etapa, que contempla: couvert, entrada, prato principal e sobremesa por R$ 119.

Programação musical

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o jantar, o restaurante traz um time de artistas de peso, que trazem em seus repertórios variados estilos musicais, como jazz e música instrumental.

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Siga: @leparisienbistrotbsb