Páprica lança dark kitchen de smash burgers

Tem filho novo da Páprica Burger nascendo. Até o fim de 2019 entra em funcionamento a Munch, que vai matar a fome dos moradores de Águas Claras com sanduíches no estilo smash, compostos por carne de gramatura mais leve (80g) e preço amigo.

As opções têm valores entre R$ 14 (Classic – smash burger, queijo cheddar, molho Páprica especial e pão de brioche) e R$ 18 (Munch – smash burger, queijo cheddar, molho Páprica especial, alface, tomate, bacon crocante e pão de brioche).

É possível acrescentar mais carne ao pedido ou pedir a versão com disco de “carne vegetal”. “Nossos Burgers terão molho da nossa primeira marca, por isso o slogan Contém Páprica. Teremos um especial, chamado de Onion Smash, no qual as cebolas bem fininhas são esmagadas na chapa e caramelizadas junto com a carne. Acho que vai ser sucesso”, aposta Bruna Montanaro, uma das sócias do empreendimento.

Quem mora em outras regiões, já pode esperar pela expansão da segunda marca da hamburgueria, tendo em vista que uma cozinha já está sendo construída para atender a demanda já no começo de 2020.

Serviço:

Munch

Pedido pelo iFood

Instagram: @munch_smash