Você sabia que uma frequência sonora pode alterar o seu paladar?

Já ouviu falar que é possível manipular a percepção de paladar por meio de ondas sonoras? Não? Pois cerveja Beck´s e um time incrível de DJs vão te provar que sim. De acordo com Felipe Reinoso Carvalho, pesquisador e Doutorando na Universidades Vrije Universiteit Brussel e Ku Leuven, na Bélgica, as altas frequências tem a capacidade de realçar a percepção doce, enquanto as baixas, o amargor. Assim, Beck’s foi em busca de uma frequência própria, que fosse capaz de oferecer a experiência do amargor de Beck´s, com qualquer cerveja. A descoberta da manipulação de percepção de sabor por conta de música, dá o tom de toda a campanha que vai ao ar nesta quinta-feira.

A partir de quinta-feira uma playlist com músicas de renomados DJs da cena da música eletrônica está disponível no site https://www.beckscerveja.com.br/frequenciabecks/. Engana-se quem pensa que é uma playlist qualquer, trata-se de músicas remixadas na frequência 73Hz, frequência essa que é capaz de alterar a percepção de sabor de alimentos e bebidas para tornar seu sabor mais ou menos amargo.

Além da experiência sensorial oferecida através do site, o público também poderá assistir o experimento feito por Beck´s, em São Paulo, para comprovar o que os estudiosos já sabiam. “Nós quisemos trazer para nós essa discussão, somos uma marca que fala sobre amargor e inovação, acreditamos que trazer essa experiência e esse serviço em oferecer ao consumidor uma frequência sonora que é capaz de alterar a percepção e deixar o sabor de qualquer cerveja mais amargo, tinha tudo a ver com a nossa identidade. Por isso utilizamos um dos nossos pilares, que é a música eletrônica, para ajudar a contar essa história” diz Rodrigo Peirão, Gerente de Marketing de Becks´s.

O filme estará disponível nas redes sociais a partir da próxima semana.

Sobre a Beck’s

Nascida em 1873, na cidade de Bremem, Beck’s é a cerveja alemã mais vendida no mundo. Do estilo German Lager, Puro Malte, é uma fiel representante da tradição cervejeira alemã. Ela segue a Lei da Pureza alemã desde o plantio da cevada e chega ao copo com 20 de IBU, um amargor superior, e um sabor marcante que fica na boca por mais tempo.