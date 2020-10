Outubro rosa: hamburguerias lançam novidades para chamar atenção sobre a importância dos exames preventivos

PUBLICIDADE

Hamburguerias aderem à campanha do Outubro Rosa com lançamentos no tom da prevenção contra o câncer de mama. A ideia é alertar para importância do autoexame e do diagnóstico precoce.

No Concorrente, a novidade é o um delicioso drink rosa à base de hibisco e goiaba (R$ 10). A iguaria cor de rosa é sem álcool e será servida de 16 a 25 deste mês.

Já no Tá Doido Burger, a novidade são os pães pink. Todas as opções de sanduíche poderão ser na cor da prevenção, sem acréscimo no valor. O lançamento estará disponível de 19 a 25 de outubro.

O Concorrente

Endereço: Comércio Local Norte 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 17h às 23h

Siga: @oconcorrente

Tá Doido Burger

Horário de funcionamento: todos os dias, das 17h às 23h

Unidades: Plano Piloto, Gama, Samambaia e Santa Maria

Endereços disponíveis nas redes sociais

Siga: @tadoidoburger