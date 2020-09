Outro Calaf retorna às atividades em formato de bar e restaurante nesta quinta-feira (10)

PUBLICIDADE

O espaço mais querido de agito de Brasília está de volta! O Outro Calaf reabre nesta quinta-feira, 10 de setembro, a partir das 17h, em formato bar. O local está sendo preparado para receber o público com todas as medidas de segurança com mesas e cadeiras distanciadas, medida de temperatura na entrada e disponibilização de álcool em gel.

COMUNICADO

“Esta é uma carta aberta destinada aos frequentadores, parceiros e amigos do Calaf nesses anos de existência.

Assim como diversos comércios locais, estamos enfrentando inúmeras dificuldades nesse tempo de pandemia, tão duro para todos.

Nos encontramos numa situação crítica, em que tentamos novas fontes de renda, ou nos despedimos de todos e fechamos para sempre.

Nos resguardamos e aguentamos até onde podíamos sem reabrir, mesmo após o decreto do GDF (15/7) que permitiu a reabertura de bares e restaurantes. Infelizmente, as contas não param de chegar e não temos mais verba, nem novas fontes de crédito disponíveis para continuar mantendo o estabelecimento e honrando com o salário dos nossos quase 50 funcionários sem reabrir.

Não queremos deixar tantos anos de história morrerem, muito menos as famílias que dependem de nós desamparadas. O Calaf surgiu há 30 anos, como boteco e restaurante em uma portinha no SBS, e nesse momento decidimos voltar às nossas origens e reabrir como BAR e RESTAURANTE, seguindo a lei e todas as normas de segurança. ATENÇÃO: NÃO ESTAMOS RETOMANDO OS EVENTOS, pois além de não ser permitido por lei, não compactuamos com aglomerações e festas clandestinas.

Informações reabertura: Todos os funcionários estão sendo testados periodicamente para Covid- 19 e trabalharão em escala reduzida, em esquema de rodízio. As mesas serão distribuídas em nossa área externa, amplamente ventilada, respeitando o espaço mínimo de 2 metros entre si, inclusive com demarcação do espaço ao redor das mesas e com capacidade de assentos reduzidos, deixando assim o fluxo mais livre possível. Será obrigatória a medição da temperatura de todos na entrada, assim como o uso de máscaras sempre que os clientes deixarem o espaço delimitado de suas mesas. Contamos muito com a ajuda e a compreensão de todos vocês nesse momento tão difícil.

Para quem não se sentir confortável de vir nos visitar, nós entendemos e continuaremos com o delivery: você pode nos ajudar a sobreviver comprando e recebendo em sua casa, entregamos em quase todas as regiões do DF!

Essa será a nossa última tentativa antes de fechar as portas, ajude o Calaf a sobreviver”.

Outro Calaf

https://www.outrocalaf.com/

Setor Bancário Sul – Quadra 5 – Edf. João Saad – Térreo – Brasília

Funcionamento

Terça-feira – Das 17h às 2h

Quarta-feira – Das 11:30 às 23h

Quinta-feira – 17h às 2h

Sexta-feira – 11:30 às 2h

Sábado – 11:30 às 23h

Pedidos pelo telefone 3325-7408 ou pelo whatsapp 61 8158-0399.

Link direto do whats: https://whats.link/calafdelivery