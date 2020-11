Outback e Abbraccio promovem semana com promoções exclusivas

PUBLICIDADE

No mês de novembro comemora-se uma das datas mais importantes para o varejo nacional e internacional, a tão esperada Black Friday. O termo originou-se há décadas, ainda no século XIX, mas não se referia exatamente ao evento que conhecemos hoje. A Black Friday nos moldes atuais, marcada como um grande dia de vendas, começou a se popularizar apenas na década de 90, com o surgimento da internet e do e-commerce.

No território brasileiro, a Black Friday ocorre desde 2010, sendo maior a cada ano. Em 2020, o evento acontecerá no dia 27 de novembro e garante grandes descontos em diversos setores. Uma das áreas mais aquecidas é a gastronômica, que promete boas ofertas. Pensando em proporcionar ótimas oportunidades aos consumidores, as marcas Outback Steakhouse e Abbraccio Restaurante, do Grupo Bloomin’ Brands, irão lançar promoções exclusivas para a data.

O Outback apresenta a sua Bold Friday no dia 23 de novembro e as promoções vão até o dia 27/11. Para os que preferem curtir um #MomentoOutback sem sair de casa, as famosas Super Wings (sobreasas de frango empanadas) estarão disponíveis no combo com mais 1L de Chopp ou 1L de Iced Tea por R$ 68,50 através do delivery. Já nos restaurantes, a marca oferece a promoção “Compre uma Super Wings e ganhe 2 Chopps Brahma de 340ml ou 2 refis de Iced Tea ou refrigerante” por R$ 68,50.

Além disso, na sexta-feira, dia 27, o Outback ainda irá presentear seus consumidores com R$ 25 na compra de um Gift Card exclusivo da promoção, no valor de R$ 75. Basta acessar o site https://outback.com.br/ giftcard/, realizar a compra e o pagamento, e automaticamente o crédito adicional vai para o saldo do cartão. O crédito é válido apenas para o Gift Card no valor de R$ 75 e no dia 27 de novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o mesmo período, o Abbraccio lança a sua Best Friday, com a promoção “Compre um Carbonara di Roma por R$ 54,90 e ganhe uma porção de Arancini (6 bolinhos de risotto com linguiça, acompanhados do molho marinara da casa)”, válida de 23 a 27/11, tanto nos restaurantes, quanto no delivery. Além de serem clássicos da gastronomia italiana, ambos os itens da promoção estão entre os favoritos do menu da rede de restaurantes. Os pedidos de delivery devem ser feitos exclusivamente pelo aplicativo iFood.