Os domingos do Southside ganham o tradicional brunch

O Brunch, tradicional refeição britânica, que mistura café da manhã e almoço, agora, faz parte dos domingos do Southside. O novo menu traz iguarias da culinária contemporânea com o toque autoral da criativa chef Catarina Freire. Para acompanhar, o premiado mixologista Gustavo Guedes preparou uma seleção de drinks incríveis especialmente para quem aprecia a alta gastronomia aliada com o melhor da coquetelaria. Os comensais poderão conferir a novidade a partir do dia 1º de novembro.

O menu do brunch contempla: batata palito com creme de queijo e parma crocante; Bao de porco, picles de biribiri, salada de repolho e barbecue da chef; Bomba de frutos do mar; Tartine de salmão curado, creme de abacate, coentro e picles de cebola; Po boy (sanduíche de camarão). E, para fechar um menu, uma deliciosa sobremesa: Cookie de chocolate e caramelo. O menu completo sai a R$98.

A seleção de drinks também está um espetáculo. Entre as opções, Bloody Mary (Ketel One, suco de tomate, sumo de limão, Worcestershire com molho de ostra, cordial de pitanga com habanero, bacon e defumação em carvalho – R$ 29); Cocktail Club Mimosa (Ketel Botanicals Peach & Orange Blossom, cordial de mel com flor de laranjeira, pêssego, vermute Bianco e espumante brut – R$31); Brunch Sbagliato (espumante brut, Campari com infusão de Carolina Reaper, carpano classico, vinho do porto e bitter de chocolate com pimenta – R$31).

Para os amantes de gin, a pedida é o Sunset Smash (Tanqueray London Dry, Jerez palomino fino, morango, pepino, hortelã e ginger ale com óleo de especiarias – R$33). Gustavo também apostou em uma versão autoral do clássico Mojito, que é Kraken Mojito (The kraken, sumo de limão, hortelã, redução de colorado demoiselle, angostura bitters e ginger ale – R$37). Outra sugestão é o Zacapa Daiquiri (Zacapa 23, cordial de maçã com nibs de cacau, limão e saccharum baunilhado – R$ 54) e o Talisker Highball (Talisker, cordial de maçã com nibs de cacau, saccharum baunilhado, limão e ginger Ale – R$ 54). Na ocasião, a casa ainda oferece desconto progressivo de até 20% na compra dos drinks selecionados.

Brunch Southside

Endereço: CLS 407 – Asa Sul

Data: aos domingo a partir de 1º de novembro

Hora: das 12h às 16h

Reservas: https://linktr.ee/ southsidebrasilia