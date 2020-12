Oficial: Café de La Musique Brasília abre as portas para o público dia 23 de dezembro

PUBLICIDADE

Há pouco menos de dois meses a cena do entretenimento brasiliense foi pega de surpresa com o anúncio de que a marca Café de La Musique iria chegar em Brasília, às margens do Lago Paranoá, ainda em 2020. A notícia logo viralizou, e daí em diante diversas expectativas foram criadas, e o tão aguardado dia de inauguração chegou: 23 de dezembro de 2020.

À priori a casa funcionará apenas como dinning club, de terça a quinta-feira, 17h às 23h, sexta a domingo, 11h às 23h, com mesas e bistrôs espalhados pela área externa, com distanciamento de dois metros, música ambiente e com capacidade reduzida de público, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária estabelecidos pelo Governo do Distrito Federal. O Beach Club, será inaugurado somente no ano que vem.

A 18° operação do Café de La Musique no Brasil, e a primeira na região Centro-Oeste, irá apresentar para o público um novo conceito da marca, inédito até o momento, trazendo referências culturais dos povos indígenas e nordestinos para os mais de 1800m² do espaço, tendo a arquitetura e o design assinados pelo escritório paulista Imã Brands, das irmãs Vick e Bárbara Bacchi.

Gastronomia

Polvo, lula, camarão, lagosta, salmão e mexilhões feitos na parrilla, trazendo um sabor único e diferenciado. Essa é a grande aposta do Café de La Musique, com pratos que o perfil brasiliense já adora.

Como de costume, o cardápio contará com entradas, saladas, pratos principais e sobremesas, todas autorais e com um toque especial a partir de ingredientes peculiares que o Chef Lui Veronese escolheu a dedo para trazer um sabor ainda mais marcante na gastronomia do Café.

“Não é de hoje que eu levanto uma bandeira em prol do cerrado, valorizando o que ele oferece pra gente, e um dos frutos que vamos trazer será o maracujá pérola, de um sabor inconfundível, mais adocicado e super aromático, que eu particularmente gosto muito, além das castanhas de baru e o buriti. Também estou trazendo alguns ingredientes peculiares fora do cerrado, para deixar a gastronomia ainda mais marcante, como a bottarga que é uma ova de tainha, pois, temos como proposta apresentar pratos marcantes e diferentes de outras casas”, explica Lui.

Drinks

Os drinks, um dos grandes atrativos da casa, também não vão deixar a desejar, principalmente pela criatividade e combinações inéditas que o mixologista Gutto Lopes preparou para o Café de La Musique Brasília.

Insumos como o cumaru, plantas alimentícias e ervas não convencionais, sálvia, jambu, melaço de cana, leite de castanha de caju, compõem grande parte dos coquetéis, tendo como proposta fazer com que os brasilienses despertem novos gostos em seus paladares.

“Para o Café, estou trazendo muita exclusividade e ousando muito nos coquetéis, com ingredientes que as pessoas jamais imaginaram que poderiam compor um drink. Esse está sendo o melhor trabalho da minha vida, principalmente porque venho me especializando em coquetelaria criativa, então, o público irá se surpreender”, garante o mixologista brasiliense, Gutto Lopes.

Réveillon

Música brasileira, house, eletrônica e muito mais. O primeiro Réveillon do Café de La Musique promete ser inesquecível para os brasilienses que vão passar a virada do ano na capital.

Para isso, o Café de La Musique está montando uma estrutura especial para o evento que será open bar, e terá um menu exclusivo à venda, montado pelo chef Lui Veronese, além de uma queima de fogos de 15 minutos ininterruptos, na orla do Lago Paranoá.

Serviço

Inauguração Café de La Musique Brasília

Onde: Café de La Musique Brasília (Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, ao lado do shopping Pier 21).

Quando: quarta-feira, 23 de dezembro de 2020

Horário: 17h

Para mais informações: (61) 99983-6016

Vendas dos ingressos para o Réveillon: https://beta.sympla.com.br/