O Quilo é Nosso divulga campeões estaduais. Confira os vencedores!

O concurso gastronômico O Quilo é Nosso, promovido pela Abrasel com apoio da revista Prazeres da Mesa e patrocínio da Sodexo, divulgou nesta terça-feira (10) seus vencedores estaduais. O resultado mostra a diversidade dos sabores e reflete também a criatividade dos chefs de cozinha. Mais de 30 restaurantes de várias cidades do País participaram da quarta edição do concurso gastronômico que enaltece o segmento mais frequentado pelos brasileiros, o de comida a quilo.

Confira os estabelecimentos ganhadores:

Lan Grill Parmegianas e Grelhados – AM

Prato: Medalhão de pirarucu recheado

Mayer Sabores do Brasil – DF

Prato: Atum selado na brasa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Taipan – MA

Prato: Medalhão de filé

Tomilho Cozinha Cotidiana – Curitiba – PR

Prato: Dumpling de tilápia

Grande final

Com os finalistas já selecionados e o palco preparado, é hora de saber qual é o melhor restaurante de comida a quilo do Brasil! A grande final irá acontecer no dia 17 de novembro no Le Cordon Bleu do Rio de Janeiro e terá transmissão ao vivo pelo instagram da Abrasel a partir das 15h. Lá, os chefs, irão preparar os pratos vencedores que serão degustados e avaliados por um júri técnico especializado escalado pela Abrasel e pela revista Prazeres da Mesa. O resultado final será anunciado e transmitido pelo instagram da Abrasel no dia 18 de novembro a partir das 8h45.