Novidades no Blend Boucherie

PUBLICIDADE

Para finalizar 2020, o chef Marcello Lopes, do Blend Boucherie, aposta em novidades no menu, trazendo clássicos e autorais com toque contemporâneo. Os comensais já podem deliciar-se com os lançamentos da casa, entre elas as entradas, proteínas, que acompanham um rodízio com mais de quinze guarnições, além dos novos pratos executivos.

De entrada, os clientes poderão saborear um delicioso queijo coalho assado com mel e geleia de três pimentas (R$ 31,90); além de um filé em cubos ao molho gorgonzola com batata crispy blend e maionese parmesão (R$ 52,90); fraldinha filetada ao molho dijon com mix de petiscos blend (R$ 68,90); short rib na tábua com batata crispy blend (R$ 149); batata crispy blend temperada com chimichurri e páprica defumada com molhos especiais (R$ 25); e cubos de polenta mole com grana padano empanados em farofa panko servido com fonduta de queijos (R$ 35).

Para saborear junto com o famoso rodízio de guarnições da casa, as novas proteínas que abrilhantam o cardápio são: picadinho de filé ao molho funghi (R$ 68,90); picadinho de filé ao molho vermelho com azeitonas pretas e manjericão fresco (R$ 68,90). O chef também oferece, neste novo menu, a opção de meia porção das carnes, que custam a partir de R$ 64,90.

Sabor italiano

O cardápio ainda conta com um Cantinho Italiano bem diversificado. As novidades ficam por conta do risoto de camarão com pera flambada, caramelo salgado, amêndoas laminadas, finalizado com champagne e grana padano (R$ 78,90).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Menu do chef

O chef Marcello Lopes também traz deliciosos pratos executivos. Entre as novidades, uma deliciosa rabada preparada em sous vide ao molho de vinho, acompanhada de polenta mole com grana padano e farofa gremolata (R$ 49,90); filé em cubos ao molho roti com fettuccine ao molho Alfredo e farofa gremolata (R$ 51,90); filé em cubos ao molho do chef, acompanhado de arroz e batata crispy (R $51,90).

Sem perder no quesito sabor, outra opção é o frango grelhado ao molho de limão siciliano cremoso, acompanhado de legumes assados e arroz de salsa (R$ 45,90). Os comensais podem acrescentar recheio na delícia por R$ 6,90. O carro-chefe da casa, que é o filé com crosta, também ganhou uma versão executiva. A iguaria vem ao molho roti e com risoto de brie com grana padano (R$ 60,90). Há ainda novidades para os amantes de uma boa massa clássica. Entre elas, fettuccine bolognese (R$ 42,90) e o fettuccine carbonara (R$ 39,90).

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

Informações: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h/ Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 às 23h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @blendboucherie