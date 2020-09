Novidade: Southside lança feijoada aos sábados

PUBLICIDADE

A tradicional feijoada, agora, faz parte do cardápio do restaurante Southside aos sábados, durante o almoço. Com deliciosos acompanhamentos, o novo menu é assinado pela chef Catarina Freire e harmonizado com os drinks do premiado mixologista Gustavo Guedes. O típico prato da culinária brasileira passará a ser servido a partir do próximo dia 05 de setembro.

Para começar, o menu traz um saboroso bolinho de feijoada com charque acompanhado de mini mule de cachaça com espuma de cupuaçu. Já a tradicional feijoada, vem com carne seca, paio e bacon em cubos. De acompanhamentos, arroz branco, farofa e couve com laranja bahia supreme. O menu preparado pela chef Catarina Freire também oferece uma saborosa costelinha glaceada na cerveja Ribeirão Larger, uma suculenta barriga de porco e tiras de torresmo bem crocantes. A Feiju Southside sai a R$59 por pessoa e no valor de R$98 para duas. Há também a sobremesa opcional: semifredo de limão siciliano com espuma de caipirinha.

É claro que não poderiam faltar os deliciosos coquetéis do mixologista Gustavo Guedes para harmonizar. Serão cinco versões exclusivas, trazendo a brasilidade da cachaça nos lançamentos. Entre os drinks, estão: o Arlido Mule (cachaça premium, redução de maracujá com cumaru, sálvia, limão e espuma de cupuaçu – R$ 29); o Cartola Spritz (cachaça premium, espumante brut St. Germain, tangerina e perfume de priprioca – R$ 31); o Pixinguinha Negroni (cachaça premium, vermute branco com infusão do Brasil, Campari e bitter de cacau – R$ 31); e o Noel Rosa Sour (cachaça premium, limão, Cointreau, cordial de gengibre com pimenta rosa e Layer de Pinot Noir – R$ 31).

Fechando as opções de bebidas, uma saborosa caipirinha exclusiva (cachaça premium, limão, açúcar com flor de sal baunilhado e óleo de cítricos – R$ 29). “Nos coquetéis criados para feiju trouxemos a cachaça 5 chaves, que reúne em uma só bebida os melhores blends. A iguaria é envelhecida em barris de carvalho e castanha. Por isso, é uma cachaça superpremium”, explica Gustavo Guedes.

Protocolo de segurança

A casa está seguindo à risca todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). “Adotamos aferição de temperatura por termômetro infravermelho, totem com álcool na entrada, mesas intercaladas para respeitar um espaçamento de pelo menos 2m entre os clientes, uso de máscara nos ambientes comuns – o cliente só poderá tirar a máscara ao se sentar, obrigatoriedade de testagem para Covid-19 dos colaboradores, kit individual para todos os clientes lacrado com talheres, guardanapos descartáveis e frasco de álcool em gel, ambiente arejado com ar condicionado desligado, redução no fluxo de clientes, cardápio por QR code e treinamento da brigada sobre os cuidados para um atendimento seguro e cordial. No momento, segurança é o ponto chave do nosso controle de qualidade”, ressalta Gustavo.

Feiju Southside

Endereço: CLS 407 – Asa Sul

Data: 05/09

Hora: das 12h às 16h

Reservas: https://linktr.ee/ southsidebrasilia