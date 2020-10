Novidade: Parrilla Beer lança menu harmonizado

PUBLICIDADE

Mais uma novidade para os amantes da alta gastronomia e bons rótulos de vinho. Localizado no Gama, o sofisticado Parrilla Beer lança um menu em três etapas (entrada + prato principal e sobremesa) todas as quartas-feiras. O cardápio completo assinado pelo chef Hallan Aragão é servido no almoço e jantar e sai a R$ 129,90 (para duas pessoas).

No próximo dia sete de outubro, o menu contempla de entrada uma deliciosa salada recoleta (mix de alface, tomate, milho, cebolinha e palmito). Para o prato principal o chef selecionou um saboroso e suculento baby beef preparado na parrilla, acompanhado de um saboroso arroz carreteiro.

Fechando o menu da noite, uma tradicional panqueca com doce de leite argentino. O rótulo escolhido para harmonizar foi o vinho tinto Valdemiz Sauvignon.

Sobre o Parrilla Beer

Instalado no coração do Gama, em uma área de 100m², a casa é focada na culinária argentina. Com projeto assinado pela arquiteta Mariane Meira, o restaurante tem um ambiente elegante e aconchegante com elementos de madeira e ferro que dão uma sofisticação peculiar ao lugar.

Parrilla Beer

Endereço: Praça 1, Loja 6,7,8 – Cine Itapuan – Gama.

Horário de Funcionamento: terça a sábado, das 12h à 00h e domingo das 12h às 23h.

Siga: @parrilabeer