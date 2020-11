Novidade no Parrilla Beer

PUBLICIDADE

Para os amantes da alta gastronomia com preços acessíveis, o Parrilla Beer investe em mais uma novidade: a Quinta da Chef. O lançamento traz pratos rotativos com receitas autorais e clássicas, além do toque criativo da chef Joyce Sousa.

A opção desta semana é o delicioso risoto de salmão com ervas. A iguaria pode ser saboreada no almoço e no jantar pelo preço promocional. Para acompanhar, a casa investe, ainda, em uma adega repleta de vinhos nacionais e importados. São 30 rótulos com valores a partir de R$ 49,90.

Como sugestão de sobremesa, a pedida é uma delicioso Tiramisù (creme de queijo, café, chocolate em pó e biscoito champagne – R$20) e a famosa Cordova (panqueca gratinada e recheada com doce de leite argentino – R$18).

Parrilla Beer

Endereço: Praça 1, Loja 6,7,8 – Cine Itapuan – Gama.

Horário de Funcionamento: terça a sábado, das 12h à 00h e domingo das 12h às 23h.

Delivery: iFood

Siga: @parrilabeer