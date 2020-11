No 5º episódio da websérie Stella Chefs Bsb, Renata Carvalho recebe Gil Guimarães e Leo Hamu

PUBLICIDADE

Há um mês no ar, a websérie Stella Chefs Bsb, produzida por Stella Artois para contar histórias e mostrar talentos da gastronomia brasiliense, tem sido um sucesso.

Apresentado pela chef Renata Carvalho, o programa chega ao quinto episódio com combinando sempre conversas divertidas, boa comida e Stellinha gelada. E agora quem se junta a ela para compor o cenário gastronômico da capital são os chefs Gil Guimarães e Leo Hamu, também contando um pouco sobre as suas trajetórias e sua relação com a cidade.

A Casa Baco, do chef Gil Guimarães, é o foco das histórias e conversas entre os chefs. Gil conta sobre a sua nova fase na Casa, com novas pizzas e um menu repaginado para o almoço, com ingredientes que ele sempre quis colocar no cardápio. “Quase todos os ingredientes que uso hoje aqui são locais e isso tem muito a ver com o Leo Hamu”, adianta. Para saber mais detalhes sobre essa história, é só entrar no YouTube de Stella Artois Brasil e acessar o novo episódio na playlist Stella Chefs Brasília a partir desta terça-feira (3).

Como em todo episódio, a receita fica por conta da Chef Renata, e desta vez, ela escolheu inovar, apresentando uma receita de Moela ao molho de Stella Artois, junto com um quiabo crocante. “Stella Chefs Bsb é sobre descobrir experiências sofisticadamente simples na cozinha, reunindo pessoas que, assim como a gente, são apaixonadas por boa comida e bons momentos ao redor da mesa”, comenta a Gerente de Marketing Regional da Ambev, Aline Gusmão. “Brasília tem grandes talentos gastronômicos, tem sido um prazer poder contar essas histórias”, conclui.

O Chef Gil Guimarães descobriu o seu caminho na gastronomia quando esteve na França em 1998, onde fez um curso da École de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris. Logo que voltou a Brasília decidiu empreender na área gastronômica e desde então a cidade pode provar dos sabores da sua cozinha, que vão de burgers de parilla a pizzas.

Goiano de descendência sírio-libanesa, Leo Hamu é bastante conhecido em Brasília por estar todos os sábados no CEASA vendendo a sua tradicional linguiça artesanal. Quando se vai à sua vendinha para comer o pão com linguiça preparado na hora, de acompanhamento ainda ouvimos diversas de suas histórias. O amor e a sabedoria que Leo coloca em sua gastronomia é facilmente notado em seus pratos, mas também em seu sorriso ao falar sobre o assunto.