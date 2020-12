Mezzogiorno: Totti Cuccina lança almoço executivo

PUBLICIDADE

Totti Cuccina, casa inspirada na culinária italiana, localizada na QI 11 do Lago Sul, abriu as portas no último mês de outubro e já está com novidades no seu almoço. De segunda a quinta-feira, o Mezzogiorno (uma opção de entrada, um prato principal e uma sobremesa) está disponível no restaurante ao valor de R$ 79,00 por pessoa.

Para começar , Insalata Caprese ou Polenta com Funghi . Entre os pratos principais, o cliente deve escolher uma opção. São elas: Pollo com Fettuccine (envoltine de frango recheado de parma e tomate seco com fettuccine alho e óleo com pimenta calabresa); Parmegiana Totti (filé mignon gratinado com creme de burrata, tomate e parmesão com espaghete alho e óleo); Penne Alla Vodka (penne com molho de tomate picante e vodka); Ravioli de Mozzarella Al Pomodoro (ravioli de mozzarella de búfala ao molho de tomate e manjericão) e Saltimboca Alla Romana (escalopes de vitela ao molho marsala com batatas douradas). Entre as sobremesas , Mousse de Chocolate ou Panacotta de baunilha com calda de frutas vermelhas.

Totti Cucina

QI 11 Bloco I Loja 40/46 – Deck Brasil, Lago Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Funcionamento: Segunda-feira a quinta-feira, das 12h às 15h – das 19h às 00h

Sexta-feira e sábado, das 12h às 17h – das 19h às 01h

Domingo, das 12h às 17h – 19h às 00h

@totticucina