Med Cuisine & Club é o mais novo empreendimento gastronômico do Pontão

Mais uma novidade gastronômica desembarca no Pontão do Lago Sul em 2020: o Med Cuisine & Club. Com previsão de abertura para o dia 3 de dezembro, o restaurante pop-up terá duração de seis meses e é uma parceria com a cervejaria Stella Artois.

A cozinha comandada pelo chef Rodrigo Almeida promete uma viagem pelos sabores do Mar Mediterrâneo, com inspirações em países como Espanha, França, Itália, Grécia e Turquia. No menu, tapas, steak tartare, lagosta ao molho de brie, carpaccio, massas e risotos. Na carta de drinques, opções autorais e exclusivas assinadas pelo premiado mixgologista Vitor Moretti.

Com capacidade para 300 lugares e projeto desenvolvido pelos arquitetos Gustavo Gois e Marcella Teixeira, cada espaço interno e externo do Med Cuisine & Club busca trazer a riqueza arquitetônica Mediterrânea dos diferentes países em que são banhados pelo mar. Materiais naturais como pedra e vime transmitem frescor e leveza. Tons terrosos estão presentes em colunas e arcos arredondados. Ainda, uma vasta ornamentação.

Sob o comando do novo empreendimento, os empresários Paulo Victor Paim, Pedro Caetano, Henrique Migras, Hugo Andrade, Vinicius Freire, Roberto Borges Leal e Carlos Constantino. Os sócios estão à frente do New Mercadito, Versão Brasileira e do grupo FUNN.

Serviço Med Cuisine & Club

Localização: Pontão do Lago Sul

Horário de funcionamento: Quinta a domingo

Quinta: 16h – 2h Sexta a domingo: 12h – 02h

Instagram: @medcuisineclub