Mayer Sabores do Brasil vence segunda etapa do concurso O Quilo é Nosso

O Mayer Sabores do Brasil, localizado na 116 sul, recebeu três votos do Júri Técnico e venceu a segunda etapa do Concurso O Quilo é Nosso, promovido pela Abrasel. Agora, a casa concorre a melhor restaurante a quilo do Brasil na terceira etapa, que ocorrerá no Le Cordon Bleu do Rio de Janeiro no dia 17 de novembro. O resultado sai no dia 18, no Rio Othon Palace, após a votação no júri escolhido pela Prazeres da Mesa. O prato que fez o spot brasiliense conquistar o público na primeira etapa e os jurados na segunda foi o Atum selado na brasa. Agora a Chef Keli Mayer terá que prepará-lo em no máximo três horas no dia 17 e torcer para sair de lá com o título. O Mayer concorrerá com os vencedores dos demais estados, que também estarão presentes na fase final para prepararem seus pratos para os jurados degustarem. Confira, abaixo, a receita do prato campeão do DF: