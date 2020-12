Mayer Sabores do Brasil tem Festival de Moquecas

O Mayer Sabores do Brasil, localizado na 116 sul, está promovendo o Festival de Moquecas, com três opções do prato disponíveis nos almoços dos sábados e domingos. A primeira iguaria é a Moqueca Maragogi (R$139), feita com robalo. A segunda opção é a Moqueca Canoa Quebrada (R$149), que leva robalo e camarão. Já a terceira é a Moqueca Trancoso (R$169), que tem o camarão como protagonista. Todas elas são servidas em panela de ferro, servem bem duas pessoas e levam tomate, cebola, pimentões refogados, pimenta de cheiro, leite de coco, azeite de dendê e coentro, além de serem acompanhadas de arroz branco, pirão do próprio caldo e farofa de dendê.