Mayer Sabores do Brasil faz promoção toda segunda e terça no jantar

O Mayer Sabores do Brasil está com uma promoção toda segunda e terça no jantar: a cada semana, a casa elege dois pratos do menu pelo preço de R$48,90 cada. Nesta semana, nos dias 18 e 19 de janeiro, os escolhidos foram o Risoto da Horta e Ravioli de Canastra. O primeiro é uma excelente opção para os veganos, feito com legumes da horta frescos e orgânicos em uma deliciosa manteiga de coco, servido com flores comestíveis. Já o Ravioli, artesanal, é recheado com Queijo da Canastra e raspas de limão siciliano, servido com molho de tomate fresco e azeite de ervas e finalizado com um incrível crocante do Queijo da Canastra. A promoção é por tempo limitado.