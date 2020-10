Matteo Gelato Criativo promove a 9ª edição do Sorvete Social

PUBLICIDADE

Sorvete e solidariedade. A Matteo Gelato Criativo, localizada em Águas Claras, promove a 9ª edição do Sorvete Social. A ação acontece neste sábado, dia 31 de outubro, das 16h às 22h. Durante o período, 100% do lucro da casa será revertido para a causa do menino Biel, portador da doença AME 1 (@curebiel). O sorvete terá valor único: R$ 10,00 e a entrada é gratuita.

Entre os sabores, Brigadeiro com bolo de cenoura; Chocolate Fudge; Churros; Leite com doce de leite e paçoca; Flor do Bosque; Cheesecake com Frutas Amarelas; Quatro Leites; Nero (vegano); Caldo de cana com morando (vegano) e Maracujá com abacaxi (vegano).

O evento ainda conta com a presença dos cantores Marvyn, Thales Jr., Anne Peres e Mateus Santiago. Ainda, grafite ao vivo com Neew e uma feirinha de artesanato local.

Sorvete Social

31 de outubro, sábado, das 16h às 22h

Matteo Gelato Criativo: Rua 28 Norte com Avenida das Castanheiras – Águas Claras

Valor do sorvete: R$ 10,00

Entrada gratuita

Classificação: Livre

@matteogelatocriativobsb