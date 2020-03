Marcelo Petrarca assina linha de ovos de páscoa para o Ateliê Mãe & Filha

PUBLICIDADE 

Rabanada de Leite Ninho®, cheesecake invertido, cocada brûlée do restaurante LAGO e o bolo de chocolate do chef. Essas são algumas das sobremesas mais conhecidas do badalado e premiado chef Marcelo Petrarca. Agora imagina essas sobremesas transformadas em ovos de Páscoa? É isso mesmo! A chef pâtissier, Marcella Petrarca do Ateliê Mãe & Filha e esposa do chef, decidiu criar uma linha de ovos inspirada nos doces do marido.

Marcella criou uma linha de ovos para a Páscoa pra lá de ousada e deliciosa. Tem sabores como bala Toffee, bala 7 Belo, panela de vó, com brigadeiro de doce de leite com crocante de biscoito biju, entre outros. Além desses ela criou junto com o marido, ovos que levam a assinatura dele.

As novidades serão vendidos em duas versões, a depender do sabor, que pode ser inteiro ou uma banda e somente por encomenda. Gostou da ideia? Então corra para garantir o seu. Ah! O Ateliê terá também ovos na versão diet. Acompanhe no Instagram: @maeefilhaatelie.

Confira os sabores

Meia banda 7 Belo

Banda de chocolate de morango especial, recheio de brigadeiro de 7 Belo e topo com balas 7 Belo e brigadeiro (R$ 88,00);

Meia banda panela de vó

Banda de chocolate branco com topo e recheio de brigadeiro de doce de leite com crocante de biscoito biju (R$ 95,00);

Meia banda cheesecake do chef Marcelo Petrarca

Banda ao leite, recheio de cheesecake do chef com calda de framboesa

Frutas vermelhas e morangos recheados no topo com cheesecake do LAGO (R$ 110,00);

Meia banda Oreo

Banda de chocolate branco com crocante de biscoito, recheio de brigadeiro de Oreo, topo com biscoitos Oreo e brigadeiro branco (R$ 105,00);

Meia banda de cocada do chef Marcelo Petrarca

Banda de chocolate ao leite com recheio de cocada brûlée do LAGO (R$ 115,00);

Meia banda ovo bombom toffee

Banda de chocolate ao leite com recheio de caramelo e brigadeiro belga e topo com balas bombom toffee (R$ 88,00);

Meia banda de rabanada de leite ninho do Chef Marcelo Petrarca

Banda de chocolate ao leite ou com recheio de brigadeiro de leite ninho e topo com rabanada de leite ninho do LAGO (R$ 110,00);

Ovo inteiro de bolo de chocolate do Chef Marcelo Petrarca

Ovo de chocolate ao leite recheado de bolo de chocolate LAGO com calda de brigadeiro (R$ 130,00);

Ovo inteiro palha italiana

Ovo de chocolate ao leite envolto em açúcar, recheado de palha italiana de brigadeiro belga, 400gr de recheio (R$ 135,00);

Ovo inteiro crocante de Nutella®

Banda de chocolate branco com crocante de biscoito e recheado com 400gr de Nutella (R$ 145,00);

Ovo inteiro praliné de amêndoas

Ovo de chocolate ao leite com praliné de amêndoas, recheio de ganache chocolate ao leite com praliné de amêndoas (R$ 128,00).