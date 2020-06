‘Mania de Churrasco!’ anuncia delivery do bom churrasco por apps de entregas

PUBLICIDADE

Atenção, amantes do bom churrasco! Já é possível degustar os sabores do Mania de Churrasco ! PRIME STEAK & BURGER na segurança do seu lar durante o período de isolamento social! A rede reconhecida por oferecer os melhores cortes de carnes nobres temperados apenas com sal grosso e preparados em fogo forte, como manda a tradição do “bom churrasco”, começa a atuar por meio do sistema de delivery.

De acordo com Alessandro Pereira, sócio-diretor do Mania de Churrasco !, a empresa optou por se preparar de maneira bastante cautelosa e estratégica, antes de iniciar, efetivamente, as operações do sistema de entregas. “Fizemos um estudo bastante criterioso de como entregar o bom churrasco via delivery, mantendo a qualidade em primeiro lugar, o sabor e o atendimento, aspectos que são extremamente importantes para nós e muito apreciados pelos nossos clientes quando visitam os nossos restaurantes”, explica o executivo.

Todos os cortes nobres disponíveis no cardápio do restaurante poderão ser pedidos pelos apps de entregas ou retirados nos restaurantes, conforme a reabertura dos estabelecimentos for autorizada pelos governos e prefeituras. É possível escolher duas tiras de Sobrecoxa Desossada, o New York Angus, o Ancho Black, o Angus Short-Rib, a Linguiça de Pernil, entre outras saborosas opções, temperadas apenas com sal grosso e preparadas em fogo forte. Para compor o prato, o cliente poderá escolher três acompanhamentos tradicionais, como o arroz 7 cereais, o feijão roxinho caseiro, o ovo caipira frito no azeite, a farofinha, entre outras delícias, ou selecionar um acompanhamento especial, caso do Arroz Biro Biro, da Salada Prime, da Salada Caesar e das porções de Batatas Rústicas e de Onion Rings.

Outra boa pedida para saborear em casa são os itens da linha Churrasco Burger, disponíveis em oito versões diferentes. Dois destaques são o Cheese Bacon, que leva hambúrguer Angus de 150g feito no fogo forte e temperado apenas com sal grosso, duas fatias de queijo prato, molho especial de churrasco e 4 tiras de bacon servidos em um pão levemente crocante, e o Green Burger Vegetariano, preparado com o hambúrguer vegetariano (feito à base de quinoa, lentilha, cenoura, cebola, espinafre, gergelim preto e cebolinha, temperado apenas com condimentos naturais) grelhado, combinado com duas fatias de queijo prato, alface, cebola crispy e molho especial de mostarda e mel no pão levemente crocante. Uma dica interessante é colocar o pão para aquecer em forno elétrico ou convencional, por alguns instantes. Quentinho, o pão fica ainda mais crocante.

Por fim, o sócio-diretor do Mania de Churrasco ! afirma que a equipe da marca segue trabalhando a todo vapor para ampliar a operação do delivery na rede de restaurantes. Para isso, uma série de medidas foram tomadas. “Cuidamos para que todos os colaboradores pudessem trabalhar com proteção e intensificamos os treinamentos com cuidados específicos de higiene, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, a fim de resguardar a saúde das equipes. Da mesma forma, todos os protocolos de higiene e segurança alimentar estão sendo seguidos à risca para garantir a entrega do bom churrasco aos clientes. Estamos ainda mais atentos com a qualidade dos nossos produtos e rigorosos com as medidas de segurança alimentar”, ressalta o empresário.

As embalagens utilizadas para acondicionar os itens do cardápio também foram cuidadosamente pensadas para garantir segurança e sabor nos pedidos via delivery. “Inclusive, junto das entregas, estamos mandando aos clientes algumas instruções para o recebimento e manuseio das embalagens antes do consumo dos alimentos e um sachê com álcool para higienização das mãos. Essa foi a forma que encontramos de cuidar para que eles se lembrem das medidas de higiene e segurança na hora de fazer suas refeições. Também estamos pedindo que avaliem a qualidade da entrega e dos produtos”, finaliza Pereira.