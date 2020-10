World Wine lança aplicativo de compra de vinhos

PUBLICIDADE

Antenada na mudança de comportamento do consumidor a World Wine acaba de lançar seu próprio aplicativo para smartphones. Para se ter uma ideia, a importadora identificou um crescimento das compras de vinhos em seu e-commerce de março a junho, que chegou a 333% em relação ao mesmo período de 2019. Então, nada mais justo do que facilitar a experiência do consumidor.

A nova ferramenta de compra pode ser baixada na Google Play ou Apple Store e dá acesso a todo portfólio disponível no site da importadora, com navegabilidade facilitada e todas as informações sobre os rótulos.

Demanda digital

“Uma nova necessidade surgiu e vem do reflexo de um novo cenário, mais digital do nunca. Para nós importadores especializados em vinhos de qualidade é mais um nicho a ser trabalhado, e estamos felizes com a resposta de nossos consumidores, que estão cada vez mais envolvidos com nossas propostas de momentos de consumo”, justifica a vice-presidente da importadora, Juliana La Pastina.

Novos cadastros ainda têm desconto de 10% na primeira compra. Já a entrega é realizada em todo o país.