Vinícola portuguesa lança linha para público jovem

PUBLICIDADE 

De olho no público que está começando a tomar vinhos, o celebrado enólogo português João Portugal Ramos criou a linha Pouca Roupa, composta por um rótulo branco, um rosé e outro tinto para serem tomados nos dias quentes.

“A escolha do nome Pouca Roupa deve-se ao seu significado positivo, leve e solto, curioso e diferenciado, com uma roupagem moderna que certamente irá chamar a atenção daqueles que estão iniciando no mundo dos vinhos. Esse também é o nome de uma montanha alentejana onde estão os vinhedos que originam essa linha”, diz Camila Podolak, gerente de marketing da Porto a Porto, a importadora que traz os vinhos ao brasil, em parceria com a Casa Flora.

Os vinhos Pouca Roupa foram classificados como “Boa Compra” pela Wine Enthusiast e são servidos nos voos da companhia aérea TAP. O Pouca Roupa Branco traz as uvas Verdelho, Sauvignon Blanc e Viosinho e apresenta boa acidez integrada à fruta fresca e certa persistência, o que faz com que seja boa companhia para peixes, mariscos, carnes brancas e massas.

Já o rosé foi elaborado com Aragonez, Touriga Nacional e Cabernet Sauvignon, o que lhe deu aromas de frutas vermelhos e notas vegetais, além de boa estrutura e equilíbrio. Vai bem como aperitivo e acompanhamento para saladas mediterrâneas e pratos orientais.

Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Alfrocheiro compõem o tinto, que tem estágio breve em barrica. O nariz remete a frutas vermelhas como cereja, amora e cassis e na boca apresenta taninos sedosos. Indicado para carnes de caça e pratos portugueses. Os rótulos serão encontrado em breve na SuperAdega, empórios e wine bars da cidade.