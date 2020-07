Vinícola Aurora lança azeite espanhol

PUBLICIDADE

Desde 2017, a Vinícola Aurora vem se inserindo no mundo do azeite e a primeira iniciativa foi o lançamento de um rótulo produzido no vale do Maule, no Chile, e chamado de Pequenas Partilhas Notáveis da América.

Agora, a marca atravessa o Atlântico para trazer ao país o Notáveis Ibéricos, elaborado em Sevilha, na região espanhola de Andaluzia, a partir das variedades Hojiblanca, Manzanilla e Picual.

O azeite do tipo extravirgem tem acidez acidez máxima é de 0,2%, com picância e amargor de média intensidade, notas de amêndoa e frutado médio. Pode ser harmonizado com queijos maturados, carnes de caça e saladas com folhas verdes.

O lançamento complementa a linha Pequenas Partilhas, lançada em 2015 e composta ainda por quatro vinhos com uvas emblemáticas de países da América do Sul (Cabernet Franc do Brasil; Tannat do Uruguai; Carmenère do Chile; e Malbec da Argentina).

Os produtos podem ser encontrados em grandes redes de supermercados e empórios.