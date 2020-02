Vila Cinco tem festival para quem ama carnes

PUBLICIDADE 

A média de consumo do brasileiro é de 42 quilos de carne por ano. O número mostra a preferência dos consumidores pelo produto e encoraja a realização de diversas ações temáticas pelo país, não somente eventos de churrasco, mas também ações promocionais em restaurantes. De olho nesse público, o restaurante Vila Cinco está com um menu especial até o meio de março o Festival de Cortes Especiais, com opções não somente bovinas, mas também suínas e ovinas.

O menu

Dentre os cortes de boi, é possível escolher entre bife de chorizo, shoulder steak ou steak de alcatra, todos de gado Angus, a R$ 64,90, para uma pessoa, R$ 119, para duas. Outra opção, disponível apenas na versão para dois comensais, é o tomahawk também de Angus, a R$ 149.

A opção de cordeiro do menu é Coroa de French Rack (foto principal) que serve duas pessoas e sai a R$ 159. Para quem prefere a carne de porco, as sugestões são o prime rib e o short rib steak (bife de costela), a R$ 44,90 (uma pessoa) e 79,90 (duas pessoas).

Os pratos vêm acompanhados por 3 guarnições e um molho a escolha do cliente. São quatro tipos de arroz (branco, com brócolis, piamontese e carreteiro), risotos (pomodoro e de açafrão), purê de batata, mandioca ou batata frita, farofa de ovos, legumes salteados, espaguete e minissalada. Já os molhos variam entre béarnaise, mostarda, madeira, gazpacho de tomate, redução de vinho do Porto, redução de balsâmico ou maracujá.

Serviço:

Festival de Cortes Especiais Vila Cinco

Brasília Shopping – Área Externa

De segunda a sábado, das 11h às 0h; domingos e feriados, das 11h às 22h

Telefone: (61) 3047-8680

Aeroporto de Brasília – Praça de Alimentação, 2º Piso

De segunda a sexta, das 8h às 23h; sábado, das 8h às 22h, domingo e feriado, das 8h às 23h

Telefone: (61) 3364-9233

Capital Squash Center – Complexo Clube Coat

De segunda a sexta, das 8h às 22h, sábado, das 9h às 14h

Telefone: (61) 3226-5187