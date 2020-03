The Black Beef lança Pack, sua dark kitchen de burgers

PUBLICIDADE 

Brasília e Belo Horizonte seriam as primeiras cidades a ter o Pack Burger, mas a crise causada pelo coronavírus antecipou o lançamento da segunda marca da The Black Beef. Há poucos dias, o perfil do Instagram começou a ser ativado também para vendas em São Paulo e Maceió.

Quem conta a novidade é o cozinheiro e empresário Deco Sadigursky, que criou a The Black Beef num foodtruck, na capital alagoana, em 2014. O negócio levantou voo depois da entrada de um grupo investidor.

Em pouco mais de três anos, já são 29 lojas espalhadas por 13 cidades. O Pack Burger irá acompanhar esse crescimento em breve. “Nossa intenção ao criar o Pack Burger era aumentar o faturamento da marca e atingir um novo público. Na The Black Beef, o menu conta com sanduíches mais robustos, com ingredientes e molhos diferenciados. Agora, criamos um mais simples e acessível, que é entregue ao cliente somente por delivery”, conta Sadigurskiy.

O empresário completa que a ideia é expandir para todas as cidades em que a marca mãe já opera. Ou seja, além das quatro capitais já citadas, também estará em Salvador, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Uberlândia, Gramado, Goiânia, Curitiba, Canoas e Campinas.

O menu

Assim como em outras empresas criadas especialmente para entrega em domicílio, o cardápio é bem enxuto e acessível. São quatro opções de burgers, entre R$ 12 e R$ 15. A carne é mais fina, mas não é smash. “Ele não é feito na chapa e, sim, na churrasqueira”, afirma o chef.

O sanduíche mais em conta é o Pack Cheese (R$12), com brioche, carne de costela bovina e queijo prato. Em seguida vem o Pack Salada (R$ 13), que reúne disco de carne, alface e tomate, além do pão e do queijo. Já o Pack Burger (R$ 14) substitui a salada por cebola marinada e picles. O mais caro é o Pack Bacon (R$15), na foto de destaque, com fatias grelhadas da proteína suína, acompanhando o pão, a carne e o queijo.

Como de costume em operações do tipo, há opção de montar combos com refrigerante e um único tipo de batata frita. Estes saem entre R$ 24 e R$ 27.

Serviço:

Pack Burguer

Veenda exclusiva pelo iFood