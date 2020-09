PUBLICIDADE

Alexânia, cidade a 90 quilômetros de Brasília vai ficar mais agitada a partir de outubro. Tudo por conta da inauguração do novo resort all inclusive da rede Tauá, corporação nascida há mais de 30 anos em Minas Gerais.

O quinto empreendimento contará com 600 quartos e diversas atrações em suas dependências, além de centro de convenções para eventos. Claro que a gastronomia não ficará de fora.

Ela será abrigada em três restaurantes, sendo um principal com buffet de café da manhã, almoço e jantar. Outra dependência abrigará um conceito de churrascaria e mais informal, servindo ainda petiscos e canapés.

O terceiro, no entanto, terá menu a la carte com alta gastronomia, conforme me revelou o chef Tim Vianna, responsável pela implantação da operação gastronômica do hotel.

Com formação pelo Senac e passagens por diversos países da Europa, como frança, Itália, Espanha e Portugal, o profissional afirma que o empreendimento terá um olhar para os produtos locais, mas sem esquecer da tradição. Ele garante um cantinho mineiro, com pão de queijo, broa e outras receitas, para não fugir das origens da rede. Aguardemos.

