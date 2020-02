Taeq lança linha vegana

PUBLICIDADE 

De olho nas mudanças de comportamento de consumo, a marca de alimentação saudável da rede Pão de Açúcar acaba de lançar uma linha sem ingredientes com proteína animal.

A série de produtos reúne burger de berinjela com castanha de caju e gergelim e de grão de bico com alho-poró. Outras novidades são o quibe de mandioquinha, batata doce e amêndoas, o “pão de queijo” elaborado com mandioca, batata e mandioquinha, e a kafta de feijão fradinho com quinoa e especiarias.

Os produtos não levam conservantes, nem aditivos artificiais. Podem ser encontrados nos supermercados Pão de Açúcar e também no Extra.

Tendência

Pesquisa realizada pelo Ibope em 2018 aponta que aproximadamente 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos ou veganos e que 55% das pessoas consumiriam mais produtos veganos se essa informação estivesse mais clara nos rótulos.

“A marca Taeq tem em seu DNA oferecer um mix de produtos que atenda a vários tipos de públicos que buscam se alimentar bem e, por isso, tem linhas de produtos naturais, orgânicos, funcionais e sem glúten, por exemplo. A linha vegana chega para complementar o portfólio da marca e trazer opções para refeições equilibradas para quem busca substituir ou diminuir o consumo de proteína animal do seu dia a dia, de forma saudável e com ingredientes naturais”, explica Carolina Redivo, Gerente de Marketing de Marcas Exclusivas do GPA.