Southside lança Red Hour com drinques especiais

Agora tem Red Hour no Southside. A casa, que tem como um dos sócios o mixologista Gustavo Guedes, acaba de lançar uma carta especial com drinques em parceria com a Campari para entrega por delivery.

“O Campari é uma bebida sofisticada e extremamente acentuada, pois tem um leve adocicado, mas ou menos tempo é amarga. Além disso, ela permite uma variedade de combinações deliciosas e super agradáveis ao paladar”, explica Gustavo.

Os drinques

São nove criações que têm o sabor marcante da bebida e sua cor como ponto alto. Adepto do Negroni, Gustavo não o deixou de fora. A mistura de campari, gin, Cinzano e laranja vai em dose dupla, ao valor de R$ 58. Outro clássico da coquetelaria presente na ação é o Boulevardier, que tem o bourbon como substituto do gin na receita. Já o Kingston vai na mesma linha, com o dark rum no lugar do gin. O valor e a quantidade são os mesmos do primeiro drinque.

Mais leves, o Campari & Tonic leva ainda toranja e cravo e pode ser harmonizado com queijos e frutos do mar, enquanto o Campari Spritz (campari, cinzano pro spritz, água com gás e laranja) abre as papilas com as borbulhas de CO2 Ambos também saem a R$ 58, a dose dupla.

A Red Hour traz ainda o Campalomita (Campari, tequila, spicy oil, limão e refrigerante artesanal de grapefruit com especiarias), que é uma sugestão cítrica e levemente adocicada e o refrescante Cam-tai buck (Campari, dark rum, limão, xarope de cumaru, triple sec, bitters aromático e ginger beer).

Para fechar, são opções o Awakening Negroni (Campari, gin, Cinzano com infusão de café e óleo de especiarias – R$ 58 dois drinks) trazendo o sabor e aroma do tão adorado café, e o O MI-TO (Campari, Cinzano e laranja – R$54 dois drinks).

Todas as opções de coquetéis da casa podem ser pedidas pelo iFood ou take out. As bebidas são evasadas numa garrafinha e vão acompanhadas de um gelo translúdico preparado na casa, que tem derretimento prolongado.

Serviço:

Southside

Endereço: SHCS CLS 407

Horário de funcionamento: segunda a quinta das 18h às 22h. Sexta e sábado das 11h30 às 16h e das 18h às 22h30. Domingo das 11h30 às 16h e das 18h às 22.

Take out: (61) 99276-8202

Delivery: iFood

Siga: @southsidebrasilia